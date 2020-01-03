Eingestellt
40-mm-Treiber/geschlossen
Over-Ear
Weiche Ohrpolster
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
40-mm-Neodymlautsprecher, die für voluminösen, satten Bass sorgen
Die drehbaren Ohrmuscheln sowie der anpassbare Bügel sorgen für eine perfekte Passform für jedermann.
Satter Bass, der Ihren Musikgenuss fördert. Lassen Sie sich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+ Timbre. Dank des getrennten Akustikvolumens wird durchgehend hohe Bassleistung bei jeder Produktion gewährleistet.
3.4
von 5
16
Bewertungen
83%
empfehlen dieses Produkt.
Fridayonmymind
03/01/2020
Deutschland
Preis-Leistung hervorragend
Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.
Vorteile
Klang, Akku
Nachteile
Bedienkonzept
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Diese Bewertung wurde für SHB3175WT Bluetooth-Headset verfasst
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26/09/2020
España
Buen Sonido, facil de manejar y transpo
Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes
Vorteile
Sonido y precio
Nachteile
Materiales dan la sensación de ser frágiles
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Diese Bewertung wurde für SHB3175BK Auricular Bluetooth verfasst
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V. Obdam
03/06/2020
Nederland
Verifizierter Käufer
Super waar voor je geld
Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...
Vorteile
Zitcomfort en super geluid
Nachteile
Geen
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