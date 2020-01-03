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Eingestellt

Bluetooth-Headset

SHB3175WT/00

3.4
| (16) Bewertungen | 83% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
Weiß
Fühlen Sie den BASS+
Die eleganten und robusten BASS+ Kopfhörer von Philips sorgen für überwältigende, satte Bässe und überzeugen mit toller Optik, großartigem Klang und einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis. Kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit Bluetooth in handlichem Format – für Beats mit noch mehr Bass.
Alle Vorteile anzeigen

Fühlen Sie den BASS+

  • 40-mm-Treiber/geschlossen

  • Over-Ear

  • Weiche Ohrpolster

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

40-mm-Neodymlautsprecher

40-mm-Neodymlautsprecher

40-mm-Neodymlautsprecher, die für voluminösen, satten Bass sorgen

Perfekte Passform für jedermann

Perfekte Passform für jedermann

Die drehbaren Ohrmuscheln sowie der anpassbare Bügel sorgen für eine perfekte Passform für jedermann.

Voluminöser, satter Bass, den Sie fühlen können

Voluminöser, satter Bass, den Sie fühlen können

Satter Bass, der Ihren Musikgenuss fördert. Lassen Sie sich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+ Timbre. Dank des getrennten Akustikvolumens wird durchgehend hohe Bassleistung bei jeder Produktion gewährleistet.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.4

von 5

16

Bewertungen

83%

empfehlen dieses Produkt.

03/01/2020

Deutschland

Deutschland

Preis-Leistung hervorragend

Toller kräftiger Klang, das mehr an Bass ist wirklich spürbar. Dennoch ausgewogen, sowohl für (Rock-)Musik als auch TV. Bequem zu tragen und die Akkulaufzeit ist Klasse. Einziger Kritikpunkt: Mehrsekündiges Tastendrücken und Halten für Ein und Aus nötig - das hätte man m.E. auch geschickter lösen können.

Vorteile

Klang, Akku

Nachteile

Bedienkonzept

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Diese Bewertung wurde für SHB3175WT Bluetooth-Headset verfasst

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26/09/2020

España

España

Buen Sonido, facil de manejar y transpo

Me gusta su sonido nitido y excelentes bajos, es practico muy funcional y eso que tengo varios audifonos de gama alta pero este no tiene nada q envidiar, se nota la calidad de material en los parlantes

Vorteile

Sonido y precio

Nachteile

Materiales dan la sensación de ser frágiles

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Diese Bewertung wurde für SHB3175BK Auricular Bluetooth verfasst

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03/06/2020

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Super waar voor je geld

Deze Philips headset heeft mij echt verbaasd. Super goed geluid voor een zeer schappelijke prijs. Connect altijd meteen. Heerlijk ding. Beetje overdreven positieve review misschien maar ik mag niet liegen van mijn moeder...

Vorteile

Zitcomfort en super geluid

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für SHB3175BK Bluetooth-headset verfasst

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