Eingestellt
SHB5900BK/00
Überall satte Bässe
Die kompakten Bluetooth®-Ohrhörer SHB5900 sind mit kraftvollen Treibern für bis zu 6 Stunden kabellosen Musikgenuss ausgestattet. Über die MusicChain-Funktion können Sie Musik mit Freunden teilen, wenn Sie Ihre Kopfhörer mit anderen MusicChain-fähigen Ohrhörern koppeln.
8-mm-Treiber/geschlossen
In-Ear
NFC
Flaches rutschfestes Kabel verhindert Kabelsalat.
Mit MusicChain™ können Sie die Titel, die Sie abspielen, ganz einfach mit einem Freund teilen. Dank der Bluetooth®-Technologie können Sie mit einem einfachen Klick auf die MusicChain™-Taste Ihre Kopfhörer mit anderen MusicChain™-fähigen Kopfhörern koppeln.
Kompakte und effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren Sound und kräftige Bässe für Hörgenuss unterwegs.
4.1
von 5
18
Bewertungen
derhegga
17/06/2017
Deutschland
Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit
Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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tuningchipgti2012
16/04/2016
Deutschland
Super Klang.
Für mich ist dieses Produkt einfach GENIAL!Einfach in der Handhabung.Ausgezeichnet....
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Schiessburger
12/10/2015
Deutschland
Besser als gut!
Vorweg: Ich brauche länger, bis ich mich zu einem Kauf entscheide und gebe gern mal etwas mehr aus, wenn die Qualität stimmt. Philips treu geblieben zu sein, hat sich mal wieder als richtig heraus gestellt. Ich habe die Philips Bluetooth In-ear Kopfhörer, die in coolen, stylischen Farben erhältlich sind, in grün, da das meine Lieblingsfarbe ist und bin mehr als zufrieden, eigentlich sogar eher begeistert. Die diversen Funktionen, die über die am Kopfhörerkabel befindliche Fernbedienung gut erreichbar sind, funktionieren sowohl über mein Smartphone super, als auch über meinen Philips mp4-Player, einwandfrei! Wenn die Kopfhörer mit dem Smartphone gekoppelt sind, kann er auch sehr gut als Freisprecheinrichtung genutzt werden. Die Akkulaufzeit ist genial! Gute 8 Stunden hält der Akku und lädt super schnell. Ist der Akku voll geladen, erlischt eine Kontroll-LED am Hörer, diese zeigt verschiedene Funktionen an, die aktuell wichtig sind. Koppelung mit anderen Geräten, Ausschalten und Entkoppelung, u.a. sind einfach und werden zudem über Ansagen oder Signaltöne bestätigt. Nun DAS WICHTIGSTE: Der Sound ist hammergeil!!! Mit Abstand die besten In-ear Kopfhörer, die ich bisher hatte. Sitz im Ohr ist super! Es sind 3 Wechsekappen dabei, sowie ein Ladekabel. FAZIT: Empfehle die Philips Bluetooth In-ears zu 100% - ein ausgereiftes Produkt! Danke Philips!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst
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