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Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer

SHB5900PK/00

4.1

| (18) Bewertungen

Erhältlich in

Blau
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Grün
Grün
Pink
Pink
Schwarz
Schwarz
Violett
Violett
Weiß
Weiß

Überall satte Bässe

Die kompakten Bluetooth®-Ohrhörer SHB5900 sind mit kraftvollen Treibern für bis zu 6 Stunden kabellosen Musikgenuss ausgestattet. Über die MusicChain-Funktion können Sie Musik mit Freunden teilen, wenn Sie Ihre Kopfhörer mit anderen MusicChain-fähigen Ohrhörern koppeln.

Alle Vorteile anzeigen

Großartiger Sound kabellos, optimaler Sitz

Überall satte Bässe

  • 8 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

  • NFC

Mit MusicChain™ können Sie Musik ganz einfach mit Freunden teilen

Mit MusicChain™ können Sie Musik ganz einfach mit Freunden teilen

Mit MusicChain™ können Sie die Titel, die Sie abspielen, ganz einfach mit einem Freund teilen. Dank der Bluetooth®-Technologie können Sie mit einem einfachen Klick auf die MusicChain™-Taste Ihre Kopfhörer mit anderen MusicChain™-fähigen Kopfhörern koppeln.

Ergonomisch ovales Schallrohr für einen komfortablen Sitz

Ergonomisch ovales Schallrohr für einen komfortablen Sitz

Die ovale Form des Schallrohrs ist das Ergebnis umfangreicher Forschung am menschlichen Ohr. Die ergonomische Form passt sich jedem Ohr bequem an und stellt einen optimalen Sitz und Komfort für ein umfassendes Musikerlebnis sicher.

Effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren und kraftvollen Sound.

Effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren und kraftvollen Sound.

Kompakte und effiziente 8,6-mm-Treiber liefern klaren Sound und kräftige Bässe für Hörgenuss unterwegs.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.1

von 5

18

Bewertungen

2

17/06/2017

Deutschland

Deutschland

Sehr sauberen Klang sowie Top Akku laufzeit

Kann diese Kopfhörer nur jedem gern empfehlen... Das Geld hat sich echt gelohnt dafür auszugeben

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5900WT Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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16/04/2016

Deutschland

Deutschland

Super Klang.

Für mich ist dieses Produkt einfach GENIAL!Einfach in der Handhabung.Ausgezeichnet....

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12/10/2015

Deutschland

Deutschland

Besser als gut!

Vorweg: Ich brauche länger, bis ich mich zu einem Kauf entscheide und gebe gern mal etwas mehr aus, wenn die Qualität stimmt. Philips treu geblieben zu sein, hat sich mal wieder als richtig heraus gestellt. Ich habe die Philips Bluetooth In-ear Kopfhörer, die in coolen, stylischen Farben erhältlich sind, in grün, da das meine Lieblingsfarbe ist und bin mehr als zufrieden, eigentlich sogar eher begeistert. Die diversen Funktionen, die über die am Kopfhörerkabel befindliche Fernbedienung gut erreichbar sind, funktionieren sowohl über mein Smartphone super, als auch über meinen Philips mp4-Player, einwandfrei! Wenn die Kopfhörer mit dem Smartphone gekoppelt sind, kann er auch sehr gut als Freisprecheinrichtung genutzt werden. Die Akkulaufzeit ist genial! Gute 8 Stunden hält der Akku und lädt super schnell. Ist der Akku voll geladen, erlischt eine Kontroll-LED am Hörer, diese zeigt verschiedene Funktionen an, die aktuell wichtig sind. Koppelung mit anderen Geräten, Ausschalten und Entkoppelung, u.a. sind einfach und werden zudem über Ansagen oder Signaltöne bestätigt. Nun DAS WICHTIGSTE: Der Sound ist hammergeil!!! Mit Abstand die besten In-ear Kopfhörer, die ich bisher hatte. Sitz im Ohr ist super! Es sind 3 Wechsekappen dabei, sowie ein Ladekabel. FAZIT: Empfehle die Philips Bluetooth In-ears zu 100% - ein ausgereiftes Produkt! Danke Philips!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHB5900GN Kabellose Bluetooth®-Kopfhörer verfasst

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