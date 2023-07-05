Eingestellt
SHC8535/10
Freiheit durch kabellose Verbind., klarer Sound
Genießen Sie Ihre Musik zu Hause. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen Philips Stereokopfhörer SHC8535/10 am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.
40 mm Treiber/geschlossen
Über-Ohr
Weiche Ohrpolster
Genießen Sie den Tragekomfort und eine verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst um Ihr Ohr legt.
4.0
von 5
55
Bewertungen
david520
05/07/2023
Deutschland
Kabellose HiFi-Kopfhörer SHC8535/10 | Philips
die Kopfhörer sind einfach klasse sind die besten die ich je hatte würde ich mir immer wiederholen haben einen Klasse Klang schade die gibt's nicht mehr zu kaufen
Vorteile
haben einen Klasse Klang
Nachteile
wenn du weiter weg gehst dann stockt der Empfang
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8535 Kabellose HiFi-Kopfhörer verfasst
Datum der Benutzung 2021-07-05
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Benutzung 2021-07-05
MDKEV82
30/12/2014
Deutschland
Produkt funktioniert einwandfrei, Sound ist richtig gut, Reichweite auch
Habe dieses Produkt seit gut zwei Wochen im Einsatz. Gute Klangqualität, Bässe kommen sauber rüber. Reichweite ebenfalls für meine Zwecke optimal, die Kopfhörer funktionieren überall in der eigenen Wohnung und auch zwei Stockwerke drüber noch trotz 40cm Stahlbetonwänden und -Decken. Keine Überlagerungen mit anderen Radiosignalen, WLAN, Home-Media-Anlage. Kein Rauschen, keine sonstigen Störungen im Signal. Empfehle, das Produkt zu testen in der eigenen Umgebung (mit den eigenen Störfaktoren), um danach eine Kaufentscheidung zu treffen oder das Produkt durch ein anderes zu ersetzen, man hat ja fast überall 14 Tage Rückgaberecht.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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boby56
31/01/2015
United Kingdom
Really good stuff, awesome sound
I'm really happy with this purchase. I use it daily at work. It does tend to reduce most loud-ish noises in the factory, which allows you to enjoy your music better. However i had to modify the bit going round the head so that they wouldn't fall when working with my head leaning forward.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHC8535 Wireless hi-fi headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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