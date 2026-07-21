Eingestellt
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SHC8535/10
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Wieso müssen die mitgelieferten Akkus 16 Stunden vor dem ersten Gebrauch aufladen?
Kann der Philips Kopfhörer dauernd in der Basisstation belassen werden?
Kann ich zwei Philips Funk-Kopfhörer mit einer/m Basisstation/Sender verwenden?
Wieso haben meine Philips Akkus/Akkupacks eine sehr kurze Lebensdauer?
Standardakkus mit dem Philips System aufladbar?
Wie kann ich den Philips Kopfhörer reinigen?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts