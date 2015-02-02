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Eingestellt

InEar-Kopfhörer mit Mikrofon

SHE3905BL/00

4.6
| (9) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

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Grün
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Voller Bass
Erleben Sie Musik und Anrufe mit hochwertigem Sound. Die ovalen Schallrohreinsätze gibt es in 3 Größen für eine optimale Passform und kräftige Bässe. Aufgedampfte Gehäuse in elegantem klassischem Design. Integriertes Mikrofon und Steuerung mit bequemer Freisprechfunktion.
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Musik und Anrufe haben mit ovalem Schallrohr einen besseren Sound

Voller Bass

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Weiche Silikonohrkappen in 3 Größen für einen perfekten Sitz

Weiche Silikonohrkappen in 3 Größen für einen perfekten Sitz

Die Ohrkappen sind in 3 verschiedenen Größen erhältlich – klein, mittel und groß – für einen individuellen und perfekten Sitz.

Integriertes Mikrofon und Steuerung zum einfachen Wechseln zwischen Musik und Anrufen

Integriertes Mikrofon und Steuerung zum einfachen Wechseln zwischen Musik und Anrufen

Dank des integrierten Mikrofons können Sie leicht zwischen Musikwiedergabe und Anrufannahme wechseln. So können Sie sich immer damit beschäftigen, was Ihnen wichtig ist.

Kompakte, effiziente Lautsprecher für satten Sound und vollen Bass

Kompakte, effiziente Lautsprecher für satten Sound und vollen Bass

Kompakte, effiziente Lautsprecher sorgen für einen angenehmen Sitz und bieten einen klaren Sound mit besonders kräftigen Bässen. So können Sie Ihre Musik richtig genießen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

9

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

02/02/2015

Deutschland

Deutschland

Super Kopfhörer!

Ich war am Anfang skeptisch, ob diese Kopfhörer wirklich einen guten klang haben. Doch nachdem ich sie das erste mal gebraucht habe , war die anfängliche Skepsis weg. Man denkt zwar im ersten Moment wo der bass ist, aber wenn man den richtigen Equalizer hat merkt man ihn. Die Kopfhörer sind mir auch schon nass geworden. Nun kann man sagen das es reines glück war, oder die Kopfhörer wirklich etwa Wasser aushalten. nach kurzem föhnen war der Klang wieder vollständig vorhanden. Mein Fazit: Ich würde mir diese Kopfhörer jederzeit wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SHE3905PP In ear headphones with mic verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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19/06/2014

Deutschland

Deutschland

SHE3905 ist ein super Produckt

Ich benutze den Phillips InEar-Kopfhörer seit April davon 6 Wochen Krankenhaus und Reha .Ich habe in der zeit sie fast jeden Tag in Gebrauch gehabt, und ich muss sagen das sie mir das leben etwas leichter gemacht haben. Super zum telefonieren sauberer klang , zum Musik oder Hörbücher einwandfrei, Sound ist einfach klasse. Zum Schluss noch der Sitz im Ohr, habe sie einfach manchmal vergessen wieder raus zu holen. :-)) das sagt woll alles

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Diese Bewertung wurde für SHE3905WT InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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27/05/2014

Deutschland

Deutschland

Endlich einer, der passt

Durch die mitgelieferten Aufsätze findet man die optimale Passform. In Verbindung mit den ovalen Schallrohren ist ein perfekter Sitz im Ohr garantiert. Schön ist die große Markierung für rechts und links.

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Diese Bewertung wurde für SHE3905GD InEar-Kopfhörer mit Mikrofon verfasst

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