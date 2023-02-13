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  • Der perfekte Begleiter für Kinder
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Kopfhörer für Kinder

SHK2000BL/00

4.5
| (6) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Blau
Blau
Pink-Lila
Pink-Lila
Der perfekte Begleiter für Kinder
Die richtigen Kopfhörer, die junge Musikliebhaber die ganze Welt des Sounds entdecken lassen. Die klaren Bässe und das verspielte Design wurden speziell auf Heranwachsende zugeschnitten. Außerdem sind sie so robust, dass sie jeder Situation gewachsen sind. Die Lautstärkebegrenzung von 85 dB sorgt für unterhaltsamen und dennoch sicheren Musikgenuss.
Alle Vorteile anzeigen

Auf Kinderohren zugeschnitten, Lautstärkebegrenzung

Der perfekte Begleiter für Kinder

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Blau/Grün

  • Lautstärke auf maximal 85 dB begrenzt

Ergonomischer, verstellbarer Bügel, der mit dem Kind mitwächst

Ergonomischer, verstellbarer Bügel, der mit dem Kind mitwächst

Der einfache, ergonomische Bügel ist komfortabel an jeden Kinderkopf anpassbar und wächst mit.

32-mm-Neodym-Treiber liefern einen reinen, ausgewogenen Klang

32-mm-Neodym-Treiber liefern einen reinen, ausgewogenen Klang

Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.

Robustes Design ohne Schrauben, das jeden Spaß mitmacht

Robustes Design ohne Schrauben, das jeden Spaß mitmacht

Robustes Design ohne Schrauben, damit die Kopfhörer aufklappen und ganz einfach wieder in die Ausgangsposition gebracht werden können.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.5

von 5

6

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

4
3
1

13/02/2023

Deutschland

Deutschland

Sehr gut

Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!

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Diese Bewertung wurde für SHK2000BL Kopfhörer für Kinder verfasst

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10/08/2022

Deutschland

Deutschland

Hervorragend für Kinder

Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.

Vorteile

Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super

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Diese Bewertung wurde für SHK2000BL Kopfhörer für Kinder verfasst

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19/07/2022

Deutschland

Deutschland

Schöner Kinder-Kopfhörer

Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.

Vorteile

Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe

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Diese Bewertung wurde für SHK2000PK Kopfhörer für Kinder verfasst

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