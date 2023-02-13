32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Blau/Grün
Lautstärke auf maximal 85 dB begrenzt
Der einfache, ergonomische Bügel ist komfortabel an jeden Kinderkopf anpassbar und wächst mit.
Neodym eignet sich hervorragend für die Erzeugung eines starken Magnetfeldes, was zu einer höheren Empfindlichkeit der Schwingspule führt und somit die Basswiedergabe und Klangqualität verbessert.
Robustes Design ohne Schrauben, damit die Kopfhörer aufklappen und ganz einfach wieder in die Ausgangsposition gebracht werden können.
4.5
von 5
6
Bewertungen
100%
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blauesband
13/02/2023
Deutschland
Sehr gut
Was mich besonders an diesem Kopfhörer begeistert, ist die automatische Abregelung der Lautstärke. Das schont die Ohren der Kinder. Hier habt ihr echt gut mitgedacht Philips! Er ist auch robust und hält einem Fall gut stand. Klang finde ich persönlich für den Preis super!
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Diese Bewertung wurde für SHK2000BL Kopfhörer für Kinder verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MichelleHomburg
10/08/2022
Deutschland
Hervorragend für Kinder
Was mit besonders an diesen Kopfhörern gefällt, das es automatisch eine Begrenzung der Lautstärke gibt. Somit werden die Ohren der Kinder geschützt. Des Weiteren ist der Kopfhörer sehr robust gebaut und hält einiges aus. Klanglich sind die Kinder sehr zufrieden, ich selbst habe es auch Mal ausprobiert und war überrascht von guten Klang.
Vorteile
Schutz vor zu lauter Musik, robust und klanglich super
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MüKat85
19/07/2022
Deutschland
Schöner Kinder-Kopfhörer
Der Kopfhörer wird von meiner Tochter regelmäßig und gern genutzt. Er hat einen schönen Klang und durch die Lautstärkebegrenzung ist er für kleine Kinder bestens geeignet. Die Farbgestaltung gefällt ebenso. Der Kopfhörer ist eine Empfehlung wert.
Vorteile
Klang, Lautstärkebegrenzung, Farbe
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Diese Bewertung wurde für SHK2000PK Kopfhörer für Kinder verfasst
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