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Kopfhörer mit Mikrofon

SHL3065BK/00

4.1

| (25) Bewertungen | 91% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß

Klarer und kraftvoller Bass

Dieser von DJs inspirierte Kopfhörer erzeugt kraftvollen Sound und Bass. Durch das Design mit drehbaren weichen Ohrmuscheln genießen Sie unterwegs ein perfektes Hörerlebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Kopfhörer mit DJ Monitoring und Mikrofon

Klarer und kraftvoller Bass

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

1,2 m langes Kabel für Musikvergnügen mit Bewegungsfreiheit unterwegs

1,2 m langes Kabel für Musikvergnügen mit Bewegungsfreiheit unterwegs

32-mm-Lautsprechertreiber für kraftvollen und dynamischen Sound

32-mm-Lautsprechertreiber für kraftvollen und dynamischen Sound

Leistungsstarke 32-mm-Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound.

Verstellbare Ohrmuscheln und Bügel passen sich Ihrer Kopfform an

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Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.1

von 5

25

Bewertungen

91%

empfehlen dieses Produkt.

1

05/02/2018

Österreich

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Supper Luftbefeuchter

Ich bin absolut zufrieden mit dem Luftbefeuchter von Philipps. Kann ich nur weiterempfehlen

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Diese Bewertung wurde für HU4706/11 Luftbefeuchter verfasst

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26/12/2017

Österreich

Österreich

Funktioniert gut

Bin zufrieden, das Gerät macht was es machen soll so wie ich es mir vorgestellt habe.

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22/11/2020

Nederland

Nederland

Luchtbevochtiger Philips

Heel fijn apparaat veel in gebruik zeker in deze corona tijd

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Diese Bewertung wurde für HU4706/11 Luchtbevochtiger verfasst

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