Eingestellt
32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Weiche Ohrpolster
Flach zusammenklappbar
BASS+-Kopfhörer verfügen über 32-mm-Treiber und sorgen für voluminösen, kräftigen Bass.
BASS+ Kopfhörer wurden für die ideale Passform entwickelt. Die drehbaren Ohrmuscheln und der anpassbare Bügel sorgen daher für optimalen Komfort.
Durch die voluminösen, kräftigen Bässe spürst du den Beat in allen seinen Facetten! Lass dich nicht vom schlanken Design täuschen! Speziell abgestimmte Lautsprecher und Bassöffnungen erzeugen Bässe im Ultraniedrigfrequenzbereich und sorgen so für ein einzigartiges BASS+-Timbre.
4.2
von 5
6
Bewertungen
80%
empfehlen dieses Produkt.
Blaze_100
23/04/2021
United Kingdom
Nice sounds very good with smooth nice bass
sounds wonderful so i think other people should buy this item and enjoy it
Diese Bewertung wurde für SHL3075WT Headphones with mic verfasst
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Po53
26/07/2020
België
Verifizierter Käufer
Aucun reproche.
Correspond tout à fait à la description technique. Facile d'utilisation. Pas de distorsions lors de l'écoute.
Vorteile
Confortable.
Nachteile
Filaire, mais c'était un choix.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL3075BK Casque avec Micro verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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JonyF000092
16/04/2020
España
Auriculares con bass
Me encanta la calidad de sonido con bass, ya tuve otros auriculares de la marca y no defraudan calidad-precio.
Vorteile
Calidad de sonido incluso en 8d
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SHL3075WT Auriculares con micrófono verfasst
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