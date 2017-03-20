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Eingestellt

ActionFitSportkopfhörer

SHQ3300PK/00

1

| (2) Bewertungen

Erhältlich in

Limone & Weiß
Limone & Weiß
Pink
Pink

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

Die ActionFit SHQ3300 Kopfhörer sind mit einem leichten, schweißbeständigen und anpassbaren Ohrbügel ausgestattet, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren können, ohne die Motivation zu verlieren. Trainieren Sie bei beeindruckendem Sound, ohne dass Sie Ihre Kopfhörer dabei spüren.

Alle Vorteile anzeigen

Sicherer Sitz und leicht

Genießen Sie grenzenlose Freiheit

  • 8,6-mm-Treiber/geschlossen

  • Ohrbügel

Besonders leichtes Design mit 7,1 g für ultimativen Komfort*

Besonders leichtes Design mit 7,1 g für ultimativen Komfort*

Mit einem Gewicht von nur 7,1 g sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

3 Ohrstöpselgrößen für eine optimale Passform

Optimale Soundleistung für Ihre Bestleistungen

Optimale Soundleistung für Ihre Bestleistungen

8,6 mm Neodym-Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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1.0

von 5

2

Bewertungen

5
4
3
2

20/03/2017

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Terrible sound

Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund

Diese Bewertung wurde für SHQ3300LF Sports headphones verfasst

Diese Bewertung wurde für SHQ3300LF Sports headphones verfasst

14/09/2016

United Kingdom

United Kingdom

NO BASS

JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.

Diese Bewertung wurde für SHQ3300LF Sports headphones verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Zertifiziert nach IPX4 und IPX7 für Kopfhörer und nach IPX2 für Headsets.