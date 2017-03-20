Eingestellt
SHQ3300PK/00
Erhältlich in
Genießen Sie grenzenlose Freiheit
Die ActionFit SHQ3300 Kopfhörer sind mit einem leichten, schweißbeständigen und anpassbaren Ohrbügel ausgestattet, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Training konzentrieren können, ohne die Motivation zu verlieren. Trainieren Sie bei beeindruckendem Sound, ohne dass Sie Ihre Kopfhörer dabei spüren.
8,6-mm-Treiber/geschlossen
Ohrbügel
Mit einem Gewicht von nur 7,1 g sind diese ActionFit Sportkopfhörer so leicht und bequem, dass Sie sie gar nicht bemerken. Perfekt, um Sie für die letzten harten Kilometer zu motivieren.
8,6 mm Neodym-Treiber sorgen für eine optimale Soundleistung, damit Sie Bestleistungen erbringen können.
1.0
von 5
2
Bewertungen
Ricardo71
20/03/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Terrible sound
Good design for a pair of running headphones but sound quality was awful; no bass at all just treble. Wore them once then took back for a refund
Diese Bewertung wurde für SHQ3300LF Sports headphones verfasst
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J1P2
14/09/2016
United Kingdom
NO BASS
JUST CAN'T BELIEVE THEY SOUND SO POOR. I THREW THEM IN THE BIN. YES I VIDEOED ME DOING THAT AND BIN LORRY TAKING THEM AWAY - BUT I CAN'T UPLOAD THAT PART BECAUSE IT HAS THE PEOPLE COLLECTING IT AND VEHICLE REGISTRATION - BUT IT'S A LAUGH FOR MY MATES WHO TOLD ME THEY'RE RUBBISH. YES FRIENDS. THEY'RE IN WITH THE RUBBISH.
Diese Bewertung wurde für SHQ3300LF Sports headphones verfasst
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Zertifiziert nach IPX4 und IPX7 für Kopfhörer und nach IPX2 für Headsets.