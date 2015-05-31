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Eingestellt

ActionFitBluetooth®-Sportkopfhörer

SHQ7300LF/00

3.2

| (25) Bewertungen

Entwickelt für Sport und Musik

Die Mikrotreiber des Philips SHQ7300 Sportkopfhörers bieten solide Bässe und ausgeglichenen Sound sowie In-Ear-Sicherheitshalterungen für sicheren Sitz. Dank NFC-Kopplung auf Knopfdruck und IPX2-Feuchtigkeitsbeständigkeit ist dies der ultimative Kopfhörer für musikliebende Sportskanonen.

Alle Vorteile anzeigen

Kabellose NFC-Kopplung auf Knopfdruck

Entwickelt für Sport und Musik

  • 6 mm Treiber/geschlossen

  • In-Ear

Der intelligente Kabelstraffer optimiert die Länge für Ihre individuellen Anforderungen

Mit dem intelligenten Kabelstraffer können Sie die Länge des Kabels an Ihre sportlichen Aktivitäten und Anforderungen anpassen. Befestigen Sie das Kabel einfach am Kabelstraffer und stellen Sie die ideale Länge ein: nun sind Sie bereit für ein reibungsloses Fitnesstraining ohne Kabelsalat!

Hergestellt aus feuchtigkeitsabweisendem IPX2 und damit ideal für sportliche Aktivitäten

Hergestellt aus feuchtigkeitsabweisendem IPX2 und damit ideal für sportliche Aktivitäten

Die feuchtigkeitsabweisenden Materialien von IPX2 machen die SHQ7300 ideal für Aktivitäten im Freien und Sport. IPX2 ist der internationale Standard für Wasserfestigkeit, sodass kein Tropfen Schweiß oder Feuchtigkeit in die Kopfhörer gelangt.

Genießen Sie mit Bluetooth Musik und Anrufe – ohne Kabel.

Genießen Sie mit Bluetooth Musik und Anrufe – ohne Kabel.

Für ein endloses Musikvergnügen und problemloses Wechseln zwischen Musik und Anrufen gibt es einfach nichts Besseres als Bluetooth! Koppeln Sie Ihren Philips SHQ7300 einfach mit Ihrem Bluetooth-fähigen Smartphone oder Tablet, und genießen Sie Ihre Lieblingshits. Mit nur einer Berührung der intuitiven Steuerung an den Ohrmuscheln verringern Sie die Lautstärke oder pausieren einen Titel, während Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.2

von 5

25

Bewertungen

31/05/2015

Deutschland

Deutschland

In-Ear-Kopfhörer mit gutem Sitz

Die In-Ear-Kopfhörer zeigen eine gute sichere Passform, sowohl beim Joggen als auch Fahrrad fahren. Dies wird durch einen zusätzlichen Bügel gewährleistet, der auch bei Erschütterung den Knopf an Ort und Stelle hält. Durch den guten Sitz und die hervorragende Soundqualität der Kopfhörer eignen sie sich auch außerhalb des Sports als zuverlässiger Begleiter. Vor allem die lange Laufzeit ermöglicht eine sorglose Benutzung. Vom Design her wirkt das grün der Kopfhörer sehr sportlich. Das Kabel kann aber auch gut unter den Haaren langlaufen. Die Kopplung mit iPhone klappt problemlos und hat eine gute Reichweite.

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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31/05/2015

Deutschland

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Perfekt für Sport und Alltag

Die Kopfhörer sind jetzt seit 4 Wochen mein täglicher Begleiter! Ob zum Sport oder einfach auf dem Weg zur Uni überzeugen die Kopfhörer durch ihre Kompaktheit und die dafür sehr gute Klangqualität. Ohne lästiges Kabel sind die Kopfhörer schnell in der Tasche verstaut und umgekehrt genauso einfach und schnell mit dem Handy gekoppelt. Einziges Manko ist die für In-Ear Kopfhörer große Größe. Der Bauraum musste wohl für Akku und Bluetooth Sender/Empfänger etwas größer Ausfallen. Dazu muss man sagen das der Akku auch bei Regelmäßiger Nutzung mehrere Tage durchhält, sodass ich nur selten zur Steckdose wandern muss. Zusammenfassend kann ich die Kopfhörer echt weiterempfehlen für alle die die nicht nur für die Nutzung beim Sport sonder auch für den Alltag Leistungsfähige Kopfhörer suchen!

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Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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29/04/2015

Deutschland

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Perfekter Sportbegleiter

Die Philips SHQ7300LF/00 Bluetooth Kopfhörer sind super für Sport geeignet. Sie bieten mir sowohl beim Mountainbike fahren als auch beim Long- und Skateboarden super Dienste. Durch die extra Sportbefestigung halten die Kopfhörer sogar bei ruckartigen Bewegungen und bleiben wo sie sind. Die Tonqualität ist absolut überzeugend. Sogar der Bass kommt gut an was ich von anderen In-Ear Kopfhörer nicht kenne. Auch beim telefonieren hat man keine Probleme etwas zu Verstehen oder verstanden zu werden. Die Bedienung ist simpel und funktioniert einwandfrei. Die Verbindung ist Problemlos herzustellen und ist stabil. Die Akkulaufzeit ist auch ausreichend, sodass man keine Angst haben muss wenn man mal etwas länger unterwegs ist ohne Musik dazustehen. Das Design finde ich persönlich sehr ansprechend einzig die Größe stört mich etwas da die Kopfhörer etwas zu weit für meinen Geschmack aus den Ohren rausschauen. Alles im Allen ein super Produkt welches ich nicht missen will!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für ActionFit SHQ7300LF Bluetooth®-Sportkopfhörer verfasst

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