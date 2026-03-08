Eingestellt
NanoTech Dual Precision-Klingen
Hochpräzises Federungssystem
Digitaler Top-Spin-Motor
SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung
Mit bis zu 150.000 Schneidevorgängen pro Minute liefern die Dual Precision Nanotech-Klingen ein spürbar glattes Ergebnis. Die 72 selbstschärfenden Klingen sind mit Nano-Partikeln verstärkt und haben extra scharfe und langlebige Klingen für Präzision zu jeder Zeit.
Um ein Ziepen und unangenehmes Gefühl zu vermeiden, verfügt der Philips S9000 Prestige über ein hochpräzises Federungssystem, das die perfekte Klingenposition für maximale Schnittpräzision gewährleistet.
Maximale Beweglichkeit für maximale Effizienz sorgt der fortschrittlichste Digitalmotor von Philips für eine präzise Rasur, unabhängig von der Gesichtskontur oder der Haardichte.
4.5
von 5
2775
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
PhilVol
08/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Ergebnisse
Rasiert hervorragend. Bin mal auf die Standzeit der Klingen gespannt. Ich hatte vorher einen S9000, da haben die Klingen ca. 14 Monate gehalten. Ich habe keinen übermäßigen Bartwuchs. Handlich, leise im Vergleich.
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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Oldtimer61
31/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr empfehlenswertes Gerät.
Sehr angenehmer Schnitt, äußerst glatte Rasur auch bei längerem Bart. Schnee und leicht zu reinigen.
Vorteile
Gut zu reinigen, lange Laufzeit.
Nachteile
Noch keine gfunden
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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
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Werner Lorbas
03/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
100%iger Kaufbefehl!
Freunde und Interessenten der 9000er, endlich ein strombetriebener Rasierer der tatsächlich rasiert! Hab mich bisher mit dem 7000er gequält, warum? Weil der 7000er keine Hälse mit Bartwuchs leiden kann Der 9000er ist zwar schweineteuer aber ist unterm Strich jeden Cent wert! Selbst der Hals wird mit dem Biest sanft und gründlich rasiert...ENDLICH! Von mir gibt's einen Kaufbefehl für den 9000er
Vorteile
Gründlich
Nachteile
ZU TEUER
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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
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