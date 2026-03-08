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Eingestellt

Shaver S9000 PrestigeElektrischer Nass- und Trockenrasierer, Series 9000

SP9862/14

4.5
| (2775) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Spürbar glatt, spürbar angenehm*
Erleben Sie mit dem Philips S9000 Prestige eine glatte und gründliche Rasur – selbst bei einem Sieben-Tage-Bart. Der Rasierer ist mit der SkinIQ Technologie ausgestattet und passt sich an Sie an, um eine Rasiererfahrung zu ermöglichen, die Sie sich schon immer gewünscht haben.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

mit SkinIQ Technologie

Spürbar glatt, spürbar angenehm*

  • NanoTech Dual Precision-Klingen

  • Hochpräzises Federungssystem

  • Digitaler Top-Spin-Motor

  • SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung

Extra starke und selbstschärfende Klingen für maximale Präzision

Extra starke und selbstschärfende Klingen für maximale Präzision

Mit bis zu 150.000 Schneidevorgängen pro Minute liefern die Dual Precision Nanotech-Klingen ein spürbar glattes Ergebnis. Die 72 selbstschärfenden Klingen sind mit Nano-Partikeln verstärkt und haben extra scharfe und langlebige Klingen für Präzision zu jeder Zeit.

Optimale Klingenposition für einen präzisen Schnitt

Optimale Klingenposition für einen präzisen Schnitt

Um ein Ziepen und unangenehmes Gefühl zu vermeiden, verfügt der Philips S9000 Prestige über ein hochpräzises Federungssystem, das die perfekte Klingenposition für maximale Schnittpräzision gewährleistet.

Effiziente Rasur mit Hochgeschwindigkeit

Effiziente Rasur mit Hochgeschwindigkeit

Maximale Beweglichkeit für maximale Effizienz sorgt der fortschrittlichste Digitalmotor von Philips für eine präzise Rasur, unabhängig von der Gesichtskontur oder der Haardichte.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.5

von 5

2775

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

08/03/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gute Ergebnisse

Rasiert hervorragend. Bin mal auf die Standzeit der Klingen gespannt. Ich hatte vorher einen S9000, da haben die Klingen ca. 14 Monate gehalten. Ich habe keinen übermäßigen Bartwuchs. Handlich, leise im Vergleich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

31/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr empfehlenswertes Gerät.

Sehr angenehmer Schnitt, äußerst glatte Rasur auch bei längerem Bart. Schnee und leicht zu reinigen.

Vorteile

Gut zu reinigen, lange Laufzeit.

Nachteile

Noch keine gfunden

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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

03/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

100%iger Kaufbefehl!

Freunde und Interessenten der 9000er, endlich ein strombetriebener Rasierer der tatsächlich rasiert! Hab mich bisher mit dem 7000er gequält, warum? Weil der 7000er keine Hälse mit Bartwuchs leiden kann Der 9000er ist zwar schweineteuer aber ist unterm Strich jeden Cent wert! Selbst der Hals wird mit dem Biest sanft und gründlich rasiert...ENDLICH! Von mir gibt's einen Kaufbefehl für den 9000er

Vorteile

Gründlich

Nachteile

ZU TEUER

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. 756 Bewertungen von 7 Friseuren mit 108 Kunden in Deutschland