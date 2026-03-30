Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Gesichtsrasierer
Alle Serien
Shaver S9000 Prestige Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Support
SP9871/22
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
UK-Konformitätserklärung - English (US)
Benutzerhandbuch
Alle (8)
Kann ich den Akku meines Philips Rasierers austauschen?
Welchen Schaum oder welches Gel kann ich für meinen Philips Rasierer verwenden?
Kann ich meinen Philips Rasierer nach jeder Rasur aufladen?
Wie entferne ich die Scherköpfe meines Philips Rasierers?
Wie reinige ich meinen Philips Rasierer?
ShaversReinigungsbürste
Verstellbarer Bartstyler RQ111
Shaver S9000 PrestigeSchereinheit, Unterteil
Shaver S9000 PrestigeHalterung
SH91Ersatz-Scherköpfe
Shaver S9000 PrestigePad für kabelloses Laden
Shaver S9000 PrestigeLuxus-Reisetasche
Shaver series 5000& 6000 Nasen- und Ohrhaartrimmer
HQ87 USB-Netzadapter
Scherkopfhalter
Aus meinem Philips Rasierer läuft Wasser aus
Ich habe nach der Verwendung meines Philips Rasierers Hautprobleme
Mein Philips Rasierer macht laute Geräusche
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter