Hautnahe Rasur
NanoTech Dual Precision-Klingen
Flexible 360-Grad-Scherköpfe
Ultraflex Federungssystem
Bis zu 5 Jahre Garantie*****
Mit unserem einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationsrasiersystem wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren Ihre Haut dabei nicht. Für höchste Präzision und eine glatte Rasur, die bis zum Abend anhält.*
Philips Rotationsrasierer wurden speziell für dein natürliches Haarwachstum entwickelt und schneiden dank der um 360 Grad rotierenden Klingen in alle Richtungen, um sämtliche Haare zu erfassen – egal, in welche Richtung sie wachsen. Mit bis zu 165.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die NanoTech Dual Precision Klingen bis zu 25 % mehr Haare pro Zug**.
Das Ultraflex Federungssystem mit vollständig flexiblen Scherköpfen passt sich jeder Kontur Ihres Gesichts an und erfasst selbst schwer erreichbare Haare im Nacken. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich sanfte und angenehme Rasur.
4.5
von 5
2775
Bewertungen
90%
empfehlen dieses Produkt.
PhilVol
08/03/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Gute Ergebnisse
Rasiert hervorragend. Bin mal auf die Standzeit der Klingen gespannt. Ich hatte vorher einen S9000, da haben die Klingen ca. 14 Monate gehalten. Ich habe keinen übermäßigen Bartwuchs. Handlich, leise im Vergleich.
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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Oldtimer61
31/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Sehr empfehlenswertes Gerät.
Sehr angenehmer Schnitt, äußerst glatte Rasur auch bei längerem Bart. Schnee und leicht zu reinigen.
Vorteile
Gut zu reinigen, lange Laufzeit.
Nachteile
Noch keine gfunden
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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
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Werner Lorbas
03/01/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
100%iger Kaufbefehl!
Freunde und Interessenten der 9000er, endlich ein strombetriebener Rasierer der tatsächlich rasiert! Hab mich bisher mit dem 7000er gequält, warum? Weil der 7000er keine Hälse mit Bartwuchs leiden kann Der 9000er ist zwar schweineteuer aber ist unterm Strich jeden Cent wert! Selbst der Hals wird mit dem Biest sanft und gründlich rasiert...ENDLICH! Von mir gibt's einen Kaufbefehl für den 9000er
Vorteile
Gründlich
Nachteile
ZU TEUER
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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
92 % der Befragten stimmen zu. Test von einer unabhängigen Agentur mit 95 koreanischen Männern zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt
Im Vergleich zur Philips Shaver Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart
Im Vergleich zum Vorgängermodell
Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche
2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.