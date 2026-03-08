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  • Spürbar glatt, spürbar angenehm
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Geld-zurück-Garantie

Shaver S9000 PrestigeElektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

SP9883/35

4.5
| (2775) Bewertungen | 90% empfehlen dieses Produkt.
Spürbar glatt, spürbar angenehm
Erleben Sie mit dem Philips Rasierer Series 9000 Prestige eine spürbar glatte und angenehme Rasur. Schneidet bis zu 0,00 mm über der Haut mit dem Lift & Cut Rasiersystem, während sich die SkinIQ Technologie an jede Gesichtskontur anpasst, selbst bei einem 7-Tage-Bart.​
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

Unsere gründlichste Rasur, selbst bei einem 7-Tage-Bart

Spürbar glatt, spürbar angenehm

  • Hautnahe Rasur

  • NanoTech Dual Precision-Klingen

  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe

  • Ultraflex Federungssystem

  • Bis zu 5 Jahre Garantie*****

Bis zu 0,00 mm hautnahe Rasur dank des Lift & Cut Rasiersystems

Bis zu 0,00 mm hautnahe Rasur dank des Lift & Cut Rasiersystems

Mit unserem einzigartigen patentierten Lift & Cut Rotationsrasiersystem wird das Haar sanft von der Wurzel angehoben und dann präzise und hautnah abgetrennt (bis zu 0,00 mm Abstand zur Haut). Die Klingen berühren Ihre Haut dabei nicht. Für höchste Präzision und eine glatte Rasur, die bis zum Abend anhält.*

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Schneidet Haare in jeder Richtung mit um 360 Grad rotierenden Klingen

Philips Rotationsrasierer wurden speziell für dein natürliches Haarwachstum entwickelt und schneiden dank der um 360 Grad rotierenden Klingen in alle Richtungen, um sämtliche Haare zu erfassen – egal, in welche Richtung sie wachsen. Mit bis zu 165.000 Schneidvorgängen pro Minute erfassen die NanoTech Dual Precision Klingen bis zu 25 % mehr Haare pro Zug**.

Das Ultraflex Federungssystem passt sich jeder Kontur an

Das Ultraflex Federungssystem passt sich jeder Kontur an

Das Ultraflex Federungssystem mit vollständig flexiblen Scherköpfen passt sich jeder Kontur Ihres Gesichts an und erfasst selbst schwer erreichbare Haare im Nacken. Das Ergebnis ist eine außergewöhnlich sanfte und angenehme Rasur.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Bewertungen

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4.5

von 5

2775

Bewertungen

90%

empfehlen dieses Produkt.

08/03/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Gute Ergebnisse

Rasiert hervorragend. Bin mal auf die Standzeit der Klingen gespannt. Ich hatte vorher einen S9000, da haben die Klingen ca. 14 Monate gehalten. Ich habe keinen übermäßigen Bartwuchs. Handlich, leise im Vergleich.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9840/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

31/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Sehr empfehlenswertes Gerät.

Sehr angenehmer Schnitt, äußerst glatte Rasur auch bei längerem Bart. Schnee und leicht zu reinigen.

Vorteile

Gut zu reinigen, lange Laufzeit.

Nachteile

Noch keine gfunden

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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9841/32 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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03/01/2026

Deutschland

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Verifizierter Käufer

100%iger Kaufbefehl!

Freunde und Interessenten der 9000er, endlich ein strombetriebener Rasierer der tatsächlich rasiert! Hab mich bisher mit dem 7000er gequält, warum? Weil der 7000er keine Hälse mit Bartwuchs leiden kann Der 9000er ist zwar schweineteuer aber ist unterm Strich jeden Cent wert! Selbst der Hals wird mit dem Biest sanft und gründlich rasiert...ENDLICH! Von mir gibt's einen Kaufbefehl für den 9000er

Vorteile

Gründlich

Nachteile

ZU TEUER

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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Diese Bewertung wurde für Shaver S9000 Prestige SP9885/35 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. 92 % der Befragten stimmen zu. Test von einer unabhängigen Agentur mit 95 koreanischen Männern zwischen 18 und 65 Jahren durchgeführt

  2. Im Vergleich zur Philips Shaver Series 3000, bei einem 3-Tage-Bart

  3. Im Vergleich zum Vorgängermodell

  4. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit vs. Wasser in der Reinigungskartusche

  5. 2 Jahre Garantie + 3 Jahre Verlängerung bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum.