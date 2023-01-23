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In-Ear-Sportkopfhörer mit Mikrofon

TAA1105WT/00

3.2
| (5) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
Weiß
Vom Park zur Straße
Mit den schweißresistenten Kopfhörern, die zu Ihren Bewegungen passen, können Sie Ihre Musik mit klarem Sound und tiefen Bässen genießen. Das flexible Ohrbügel-Design hält die Ohrstöpsel an Ort und Stelle und das 1,2 Meter lange Kabel hat die perfekte Länge, um das Telefon in Ihrer Hosentasche aufzubewahren.
Alle Vorteile anzeigen

Vom Park zur Straße

  • 15-mm-Treiber für klaren Sound

  • Ohrbügel-Design für einen sicheren Sitz

  • 1,2 m Kabellänge

  • Schweißresistent nach IPX2

Kopfhörer, die an Ort und Stelle bleiben – bei jeder Bewegung

Dank der flexiblen, konturierten Ohrbügel können Sie diese leichten Kopfhörer so einstellen, dass sie bequem und sicher sitzen. Sie können sich frei bewegen, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass Ihre Kopfhörer im entscheidenden Moment herausfallen.

Klarer Sound, energischer Bass

Perfekt abgestimmte 15-mm-Neodym-Treiber sorgen für klaren Sound und Bassöffnungen verbessern die Bassleistung. Die Ohrstöpsel sitzen bequem im Ohr, ohne im Gehörgang zu drücken.

Einfache Steuerung von Musik und Anrufen

Genießen Sie jede Minute Ihrer Lieblings-Playlists, egal, ob Sie auf Gehwegen joggen oder durch Parks laufen. Mit der integrierten Fernbedienung können Sie Ihre Playlist steuern, den Sprachassistenten Ihres Telefons aktivieren und Anrufe entgegennehmen, ohne einen Beat zu verpassen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.2

von 5

5

Bewertungen

4

23/01/2023

Italia

Italia

Perfette

Le uso prevalentemente per ascoltare musica e devo dire che la qualità è ottima e finalmente non mi cascano dalle orecchie!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAA1105BK Cuffie sportive in-ear con microfono verfasst

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21/03/2021

Italia

Italia

Ottime cuffie

Prodotto molto valido: audio e bassi notevoli, utilissimo il comando per attivare e disattivare la riproduzione di un brano musicale, della radio o di una chiamata.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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17/08/2022

España

España

Echo de menos la versión antigua

Son unos buenos auriculares para lo que son. Los he usado muchos años para correr en su versión antigua, sin micrófono, y eran perfectos. Buen precio, buen sonido, duraderos, no molestaban nada y se me encajan perfectamente a la oreja. Pero como solo los uso para correr, el micrófono de estos me sobra. Ahora sí que me molesta al correr y además es un punto de entrada adicional de sudor y agua. Ojalá vuelvan a hacer los anteriores. Pero para el que no le moleste el micrófono, es un buen producto.

Vorteile

Buen precio, buen sonido, cómodos

Nachteile

El micrófno

Diese Bewertung wurde für TAA1105WT Auriculares deportivos intrauditivos con micrófono verfasst

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