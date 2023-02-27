Eingestellt
32-mm-Treiber/geschlossen
Leichter Bügel
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Erleben Sie Ihre besten Momente auf der Tanzfläche immer wieder von Neuem. Die 32-mm-Neodym-Treiber sorgen für satte, kräftige Bässe und klaren Sound. Das geschlossene Design sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung, damit Sie jede Sekunde Ihrer Lieblingstitel genießen können.
Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrmuscheln sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.
Der Bass gehört Ihnen. Die Ohrmuscheln lassen sich flach zusammenklappen und nach innen drehen, sodass Sie sie bequem in Ihrer Tasche verstauen können. Klappen Sie sie einfach auf und los geht's.
5.0
von 5
2
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
i_tüpfli
27/02/2023
Suisse
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
Das Produkt überzeugt in der eifachen Handhabung.
[Employee of philipsglobal] Einfach in der Handhabung und nicht zu wuchtig. Für eine schnelle Video-Info am PC. Preis auch super.
Vorteile
eifach, handlich
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105BK On-Ear-Kopfhörer verfasst
sana45
02/01/2021
Ελλάδα
Ωραία ακουστικά
Όμορφα ακουστικά με ωραίο, πλούσιο ήχο, σταθερά, καθαρός ήχος και τέλειο μικρόφωνο.
Vorteile
Ωραίος καθαρός ήχος.
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 3000 series TAH4105RD Ακουστικά με στήριγμα κεφαλής verfasst