TAH5205WT/00
40-mm-Treiber/geschlossen
Leicht
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit
Diese Over-Ear-Kopfhörer verfügen über leistungsstarke 40-mm-Neodym-Akustiktreiber für klaren Sound und satte Bässe. Wenn Sie mehr möchten, drücken Sie einfach die BASS Boost-Taste und schon spüren Sie den Unterschied.
Sie erhalten bis zu 29 Stunden Wiedergabezeit mit einer zweistündigen Ladung über USB-C. Wenn der Akku leer ist, erhalten Sie nach einer kurzen 15-minütigen Ladung weitere 4 Stunden Wiedergabezeit für Ihre Musik. Mit dem abnehmbaren Kabel können Sie die Kopfhörer auch kabellos verwenden.
Diese Kopfhörer sind in eleganten, matten Farben erhältlich und verfügen über einen gepolsterten Bügel, der so leicht ist, dass Sie ihn kaum spüren. Die weichen Ohrmuscheln sind mit eindeutigen Beschriftungen für das linke bzw. rechte Ohr versehen und können verstellt werden, bis sie perfekt sitzen.
2.4
von 5
29
Bewertungen
Oksi_G
26/09/2024
Deutschland
Super Sound und mega bequem!
Ich habe mir die Philips 5000 Series Headphones geholt, und die sind einfach nur genial! Der Sound ist echt der Hammer, klar und mit richtig gutem Bass. Egal ob Musik, Podcast oder Telefonate – die Qualität überzeugt auf ganzer Linie. Und das Beste: Die Kopfhörer sind ultrabequem. Selbst nach Stunden merkt man kaum, dass man sie aufhat. Die Polster sind so weich, dass es fast schon luxuriös ist. Zudem ist das Design minimalistisch und stylisch – passt perfekt zu meinem Setup. Klare Kaufempfehlung für alle, die auf Komfort und guten Klang Wert legen!
Vorteile
Lange Akkulaufzeit und Guter Klang
Nachteile
Keine aktive Geräuschunterdrückung
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH5205WT Kabellose Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mahmoud B
21/05/2024
Nederland
Philips Mitarbeiter(in)
Verifizierter Käufer
geweldige product en mooie ziet uit
[Employee of philipsglobal] mijn docther heeft toevreden van het product. er is heel makelijk te gebrohen.
Vorteile
handig & goed quality
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH5205WT Draadloze hoofdtelefoon verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Mammai
15/02/2024
Danmark
Verifizierter Käufer
Letvægts komfortable høretelefoner
Med lang batterilevetid, super godt køb, lette og komfortable, bruges dagligt i flere timer uden gener
Vorteile
letvægt, komfort, batterilevetid
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH5205BK Trådløse hovedtelefoner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Verfügbarkeit der Funktionen kann variieren basierend auf Kompatibilität mit dem Mobiltelefon.
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.