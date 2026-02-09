TAH8000EBK/00
Detailreicher, natürlicher Klang
Austauschbarer Akku
Noise Cancelling Pro
Bis zu 70 Stunden Wiedergabezeit
Die seidenbeschichteten 40-mm-Treiber sorgen für detailreichen Sound und Dynamic Bass sorgt für satte, volle Bässe auch bei geringer Lautstärke. Die LDAC- und LC3-Codecs werden unterstützt, sodass Sie das Beste aus hochauflösendem Streaming herausholen können, und Sie können Musik über USB-C hören. Außerdem können Sie in unserer App Spatial Audio aktivieren, um ein noch intensiveres Hörerlebnis zu genießen.
Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.
Wenn Sie telefonieren, werden spezielle Mikrofone und ein Algorithmus zur Rauschunterdrückung kombiniert, um Ihre Stimme klar zu erfassen und Hintergrundgeräusche zu reduzieren. Selbst wenn Sie an einem sehr windigen Tag auf einer belebten Straße in der Stadt unterwegs sind, wird Ihre Stimme deutlich übertragen und die Person, mit der Sie sprechen, wird nicht von dem abgelenkt, was um Sie herum vorgeht.
4.0
von 5
15
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Bail62
09/02/2026
France
Parfait design et son
J ai ce casque est en suis plus que ravie un confort d'utilisation au top Une qualité de son magnifique , une connectivite simple est très rapidement vous conseille ce casque . Philips est une marque de confiance pour moi .
Vorteile
Qualité de son
Nachteile
Aucun
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Diese Bewertung wurde für TAH8000EWT Casque circum-aural verfasst
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GP31
19/01/2026
Nederland
Comfortabel en ideaal voor reizen
Ik heb deze koptelefoon getest en ben erg tevreden. Hij voelt stevig aan, maar is tegelijk zacht bij de oren, wat meteen een kwalitatieve indruk geeft. De koptelefoon wordt geleverd in een mooie en stevige hardcase die goede bescherming biedt. Daarnaast kan hij makkelijk worden opgevouwen, waardoor hij perfect in de case past en handig is om mee te nemen. Wat ik ook erg fijn vond, is dat er een AUX-kabel bij zit. Deze kwam goed van pas tijdens mijn vliegreis, omdat ik de koptelefoon zonder problemen kon gebruiken met het mediasysteem in het vliegtuig. Het geluid is van hoge kwaliteit: helder, krachtig en prettig om lange tijd naar te luisteren. De batterij gaat bovendien lang mee en is ook nog eens snel weer opgeladen. Ik heb de witte variant en het is mooi! Al met al vind ik dit een geweldige koptelefoon voor een goede prijs. Zeker een aanrader!
Vorteile
Harde case, Aux Cable, Noise cancelling
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Manon3838
19/01/2026
France
Pratique, esthétique, son clair et agreable.
Très bon casque pour ce prix. La boîte d'emballage/transport est très pratique et esthétique. Le casque est beau et très confortable. Le son est clair, agréable a écouter. L'atténuation du bruit environnant très agréable. Je l'ai pris en blanc et aucun problème se nettoie bien avec une lingette. Il existe bien des casques moins cher ou plus cher. Celui ci est un excellent compromis entre qualité et prix!
Vorteile
Prix, esthétique, son, confort
Nachteile
Changement des coussinets impossible
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