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TAMS3YL/00
Beeindruckender Sound. Retro-Look
Intelligentes Ladeetui
Adaptive Noise Canceling
Bis zu 42 Stunden Wiedergabezeit
Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.
Dieses intelligente Ladeetui ist weit mehr als nur ein Ladegerät: Sie können damit Anrufe, Wiedergabe, Geräuschunterdrückung und Auracast™ steuern oder den Lo-Fi-Klangmodus aktivieren. Außerdem können Sie damit die Kamera Ihres verbundenen Geräts per Fernsteuerung auslösen. Wählbare Animationen im Vinyl-, Kassetten- oder Verstärker-Design verleihen dem 1,47"-Farb-Touchscreen des Ladeetuis einen individuellen Look.
Mit deaktiviertem Noise Canceling erhalten Sie bis zu 10 Stunden Wiedergabezeit. Die Ladetasche im Taschenformat bietet zusätzliche 32 Stunden (bei aktiviertem Noise Canceling 7 Stunden und zusätzliche 23 Stunden mit der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 15 Minuten lang auf, um drei zusätzliche Stunden zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.
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