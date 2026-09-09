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Moving SoundKabelloser Lautsprecher

TAMS60Y/00

4.9

| (19) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Black
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Yellow
Yellow

The Roller

Eine Ikone wird wiedergeboren. The Roller vereint echten Stereosound und nahtlose Konnektivität mit seinem unverwechselbaren 80er-Jahre-Stil. Er ist markant, er ist laut und liefert einen tiefen, klar definierten Bass, der kraftvoll zupackt und präzise bleibt.

Alle Vorteile anzeigen

The Roller

  • Beeindruckender Sound. Retro-Look

  • 120W MAX (60 W RMS)

  • Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit

  • Staub- und wasserdicht gemäß IP67

Eine Ikone der 80er Jahre, neu interpretiert

Eine Ikone der 80er Jahre, neu interpretiert

The Roller sieht vielleicht noch aus wie in der Mixtape-Ära, wurde jedoch komplett neu entwickelt und liefert jetzt bis zu 120 W Maximalleistung (60 W RMS) sowie einen Bass, der tiefer geht als je zuvor. Im Freien können Sie "Moving Sound" aktivieren, damit der Bass kraftvoll bleibt und der Klang auch unter freiem Himmel klar wirkt.

Akustik der neuen Generation. Aktives 2-Wege-Stereosystem

Akustik der neuen Generation. Aktives 2-Wege-Stereosystem

Zwei 3,5-Zoll-Treiber, dedizierte Hochtöner und eine aktive Frequenzweiche arbeiten präzise zusammen und trennen Höhen und Tiefen sauber voneinander. Die beiden passiven Radiatoren sorgen für noch tiefere Bässe. Das Ergebnis? Echter Stereo-Sound mit kraftvoller Tiefe und klaren, detailreichen Höhen.

Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio

Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio

Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.9

von 5

19

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

09/09/2026

Deutschland

Deutschland

Modernem Hightech und Retro-Stil!😎👍

Das Design hat mich sofort begeistert: eine tolle Kombination aus modernem Hightech und Retro-stil. Das Display ist scharf, die Farbtasten sehen sehr stylisch aus. Besonders schön finde ich die beleuchteten Lautsprecherkonturen mit mehreren einstellbaren Modi. Die Verarbeitung ist hochwertig, das Gewicht angenehm und der Lautsprecher gut tragbar. Der Klang ist klar und kräftig, mit sattem Bass und höher Lautstärke. Auch das Zubehör ist durch gutdacht.

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60B kabelloser Lautsprecher verfasst

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08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Gutes Teil für unterwegs!

Sound sehr gut, aussehen gewöhnungsbedürftig. mit ip67 auch für den Strand geeignet, auch als Powerbank geeignet mit 10.000 mah auch als Powerbank geeignet.

Vorteile

Guter Sound, lange Spielzeit

Nachteile

Aussehen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher verfasst

Date of Use 2026-09-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher verfasst

Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

Deutschland

Super Sound

Hört sich super an. Klingt, als wäre eine Riesen Anlage da

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Moving Sound TAMS60Y kabelloser Lautsprecher verfasst

Date of Use 2026-09-08

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Date of Use 2026-09-08

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Haftungsausschlüsse

  1. Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. Die Auracast™ Wortmarke und Logos sind Marken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc.

  2. Die Schutzart IP67 bedeutet, dass der Lautsprechertreiber staubdicht ist und bis zu 30 Minuten lang in einer Tiefe von bis zu 1 m untergetaucht werden kann.