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  • Mit Ohrklemme. Open-Ear-Passform.
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2000 seriesTrue Wireless Open-Ear-Earbuds

TAQ2000WT/00

5
| (2) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Mit Ohrklemme. Open-Ear-Passform.
Genießen Sie klaren Klang und ganztägigen Tragekomfort mit den offenen True Wireless Earbuds, die Sie wie eine Klemme tragen. Jeder Earbud lässt sich leicht, aber sicher anklemmen. Dank des Open-Ear-Designs nehmen Sie weiterhin Ihre Umgebung wahr während Sie über Ihre Earbuds Inhalte anhören.
Alle Vorteile anzeigen

Mit Ohrklemme. Open-Ear-Passform.

  • Offene True Wireless Earbuds

  • Mit Ohrklemme

  • Bis zu 28 Stunden Wiedergabezeit

  • Bluetooth-Multipoint

Offene Earbuds mit Klemme. Komfort für den ganzen Tag

Offene Earbuds mit Klemme. Komfort für den ganzen Tag

Diese offenen Earbuds lassen sich leicht, aber sicher an Ihr Außenohr klemmen. Dank des flexiblen Gelenks können Sie den Halt für maximalen Komfort anpassen. Präzise Luftleitungstreiber leiten den Sound in Ihren Gehörgang, ohne ihn abzudichten, sodass Sie auch Ihre unmittelbare Umgebung wahrnehmen können.

Erhalten Sie bis zu 28 Stunden Betriebszeit dank der Slimline Ladetasche.

Erhalten Sie bis zu 28 Stunden Betriebszeit dank der Slimline Ladetasche.

7 Stunden Wiedergabezeit bei vollständiger Ladung. Mit der Ladetasche erhalten Sie weitere 21 Stunden und mit einer schnellen 15-minütigen Ladung eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Earbuds dauert 2 Stunden. Im Mono-Modus können Sie einen Earbud nutzen, während der andere aufgeladen wird.

Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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5.0

von 5

2

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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2
1

15/03/2026

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Zeer goede oortjes, licht en blijven zitten

Ik gebruik ze nu al een tijdje voor mijn werk als taxi chauffeur en het is voor mij echt een top product. Zitten als gegoten en zijn heel makkelijk in gebruik en hebben ook een goed volume. 1 klein nadeeltje misschien, ze hebben geen noice canceling wat eventueel van pas zou komen als ik 130 rijd in de avond. Door deze goede ervaring met de open-ear oortjes, zal mijn volgende aankoop ook weer dezelfde zijn! (let op, als je ze net 1 of 2 dagen gebruikt, dan moet je oor er even aan wennen, vooral als je ze direct 8 uur om hebt maar daarna zitten ze goed zonder last te hebben) Bleutooth is ook helemaal geweldig!, heb ze gedeeld met 2 telefoons voor oproepen (privé en werk) en beide worden direct geconnect!

Vorteile

Zit goed, erg licht, goede connectie bleutooth, goed geluid

Nachteile

Geen noise cancelling, knopje om gesprekken op te nemen is te klein

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes verfasst

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Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Draadloze open-ear oortjes verfasst

21/01/2026

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Ottimo acquisto TAQ2000BK Auricolari True Wireles

si ascolta benissimo ; è leggera, facile sa usare la scatolina di ricarica è efficiente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 series TAQ2000BK Auricolari True Wireless open-ear verfasst

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