TAT1108BK/00
Klare Gesprächsqualität
6-mm-Treiber für kraftvolle Bässe
Ergonomisches Design für Komfort
IPX4 spritzwasser-/schweißresistent
Egal, wie lang Ihr Tag ist – dieser Kopfhörer bietet Ihnen, was Sie benötigen. Sie erhalten 5 Stunden Wiedergabezeit und mit dem praktischen Ladeetui im Taschenformat zusätzliche 10 Stunden.
Hören Sie den Sound so, wie er gehört werden soll. Dieser Kopfhörer verfügt über ein maßgeschneidertes Design und dynamische 6-mm-Treiber für ein echtes Hörerlebnis. Die große Kapazität der Treiber verbessert die Dynamik und den Bass, damit Sie keinen Beat verpassen.
Lassen Sie sich nicht von Umgebungsgeräuschen ablenken. Dieser Kopfhörer verfügt über ein KI-Mikrofon, das mithilfe eines fortschrittlichen KI-Algorithmus Geräusche herausfiltert, die Sie nicht hören möchten, und eine klare Gesprächsqualität gewährleistet. Hören Sie sich gegenseitig jedes Mal klar und deutlich.
3.4
von 5
9
Bewertungen
Tetebleue
02/11/2024
France
Incroyable rapport qualité/prix !!
Très bonne surprise que ces écouteurs. Qualité sonore étonnante à ce prix, finitions de bonne facture. Agréables à porter, résistants à l’humidité, compatibles Siri et Google Assistant, et avec une très bonne gestion des bruits ambiants par le micro lors des appels…je suis véritablement conquis, surtout compte tenu du prix!! Seule la recharge des écouteurs via la batterie du boîtier est plutôt lente.
Vorteile
Prix, qualité sonore, performances du micro lors des appels
Nachteile
Charge lente des écouteurs
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Diese Bewertung wurde für TAT1108WT Casque True Wireless verfasst
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BramSt
17/10/2024
Nederland
Geweldige oordopjes
Hele fijne oordopjes in combinatie met mijn iPhone en de Bass Booster app. Ik heb vrij smalle hooringangen en de kleinste bijgeleverde dopjes zitten perfect, eindelijk oordopjes die er niet steeds uitvallen. Het geluid is prima en vooral de fysieke knopjes zijn heel prettig, je moet de knopjes echt indrukken voordat er iets gebeurt, met andere oordopjes gebeurt er bij een minimale aanraking al iets wat je niet wilt. De accu gaat erg lang mee. Kortom een hele goede aankoop.
Vorteile
Zitten goed, mooi geluid, fysieke knopjes
Nachteile
Geen
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Diese Bewertung wurde für TAT1108WT True wireless koptelefoons verfasst
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Dutchcowboy
01/08/2024
Nederland
Verifizierter Käufer
Super oortjes voor weinig
Fijne magnetische oortjes in oplaaddoosje, die lang meegaan er goed uitzien en prima geluid voor een superprijs. De automatische verb8nding is supersnel en handig in gebruik. Erg blij mee, ook 2 paar gekocht voor de kleinkinderen, ook die zijn er blij mee.
Vorteile
Speelduur, geluid en magnetische kliksysteem, en automatische verbinding.
Nachteile
Alleen witte en zwarte exemplaren gezien. Geen blauw of groen en old school pink voor de ladies.
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Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.