TAT2206WT/00
Earbuds mit perfektem Sitz im Ohr
Besonders kleine Ladetasche
IPX4 Wasserschutz
Bis zu 18 Stunden Wiedergabezeit
Dank der IPX4-Schutzklasse und den leistungsstarken 6-mm-Treibern genießen Sie mit diesen Kopfhörern bei jedem Wetter großartigen Sound. Sie sind vollständig spritzwassergeschützt, etwas Schweiß macht ihnen also nichts aus, und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn es plötzlich regnet.
Unterwegs mit mehreren Ladungen. Mit nur einer Akkuladung erhalten Sie bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit, mit einer vollständig geladenen Ladetasche erhalten Sie 12 zusätzliche Stunden. Eine kurze 15-minütige Aufladung bietet 1 Stunde Wiedergabezeit. Eine vollständige Aufladung der Ladetasche dauert 2 Stunden über USB-C.
2.4
von 5
36
Bewertungen
Nini neu
26/10/2024
Deutschland
Geht alles
Es ist schon wieder eine gute Zeit her. Werden wieder nicht im Handy gefunden
Vorteile
Akku
Nachteile
Keine Verbindung händy
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT2206BK True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Buz lightyear
22/12/2021
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Superb
These are fantastic value for money. Crystal clear with fine definition. If you didn’t know you’d think they were far far more expensive
Vorteile
Everything
Nachteile
Nothing
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT2206WT True Wireless Headphones verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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SuperFkv
28/02/2024
Danmark
Do remember
Do remember to turn off the bluetooth on other devices that has been connected to your Philips Bluetooth headphones . If you don´t turn off the other devices . you CAN´T pair the device to PC etc.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT2206BK Ægte trådløse hovedtelefoner verfasst
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