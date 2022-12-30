TAT3217WT/00
Kräftiger Sound
Klare Gesprächsqualität
Wasserdicht gemäß IPX5
Bis zu 26 Stunden Wiedergabezeit
Diese Earbuds im "Hockey-Stick"-Design passen optimal in Ihre Gehörgänge und sorgen so für eine perfekte Abdichtung, wodurch Geräusche von außen reduziert werden. Leistungsstarke 10-mm-Treiber sorgen für satten, lebendigen Sound. Weiche, austauschbare Silikon-Ohrstöpsel in drei Größen sind im Lieferumfang enthalten.
ENC verwendet einen Noise Cancelling-Algorithmus mit zwei Mikrofonen für hervorragende Gesprächsqualität. Zwei Mikrofone reduzieren die Umgebungsgeräusche effektiv, sodass Sie sich gegenseitig deutlich hören können. Mit diesen True Wireless Kopfhörern können Sie jederzeit klar kommunizieren!
Mit dieser Ladetasche im Taschenformat können Sie Ihre Musik überall hin mitnehmen! Die vollständig aufgeladenen Kopfhörer bieten Ihnen 6 Stunden Wiedergabezeit und bei einer vollständig aufgeladenen Ladetasche erhalten Sie 20 Stunden dazu. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladung erhalten Sie eine zusätzliche Stunde Wiedergabezeit!
2.1
von 5
8
Bewertungen
KingoBongo
30/12/2022
Deutschland
Airpods in günstig
Die Apple Airpods gefielen mir von der Optik recht gut. Aber leider bin ich nicht Krösus. Da haben mich die Philips TAT3217WT angelächelt. Kosten nicht mal ein Drittel des Preises. Das war einen Versuch Wert. Und ich muss sagen ich wurde nicht enttäuscht. Ein toller Tragekomfort und ein kraftvoller Klang. Genauso mag ich es!
Vorteile
Bequem und guter, kraftvoller Klang
Nachteile
-
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT3217WT True Wireless Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT3217WT True Wireless Kopfhörer verfasst
Y128
10/08/2023
Italia
Molto buoni
Le cuffie True wireless TAT3217BK/00 sono un'eccellente scelta per gli appassionati di musica e audio. Dotate di tecnologia True wireless, offrono una connessione stabile e senza fili, consentendo una totale libertà di movimento durante l'ascolto. Il design ergonomico e leggero assicura un comfort prolungato, ideale per lunghe sessioni di ascolto. La qualità audio è sorprendente, con una riproduzione fedele dei dettagli musicali e una gamma dinamica impressionante. I bassi sono profondi e ben controllati, mentre gli alti sono nitidi e cristallini. Inoltre, le cuffie TAT3217BK/00 sono dotate di cancellazione del rumore attiva, che riduce efficacemente le interferenze esterne, consentendo un'esperienza d'ascolto immersiva anche in ambienti rumorosi. L'autonomia della batteria è notevole, con una durata di riproduzione continua che si estende per diverse ore. La custodia di ricarica compatta offre ulteriori cicli di ricarica, garantendo che le cuffie siano sempre pronte all'uso. La connettività Bluetooth è affidabile e la sincronizzazione con dispositivi è rapida e intuitiva. In conclusione, le cuffie True wireless TAT3217BK/00 offrono un audio di alta qualità, comfort e funzionalità avanzate, rendendole una scelta eccellente per chi cerca un'esperienza d'ascolto superiore senza fili. Sia che tu sia un appassionato di musica o che desideri semplicemente goderti i contenuti audio con la massima comodità, queste cuffie sono sicuramente da prendere in considerazione.
Vorteile
Audio
Nachteile
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAT3217BK Cuffie True wireless verfasst
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Dylan69
12/05/2023
Nederland
Verifizierter Käufer
Matige kwaliteit van het geluid
Zeer voordelige oortjes welke ook goed stevig in je oor vast zitten. Kwaliteit is wel minder dan die van de airpods van Apple.
Vorteile
Prijs en oortjes zitten goed stevig in je oor
Nachteile
Kwaliteit van geluid veel minder dan bij Apple airpods. Bij aankoop deed rechter oortje het niet. Omgeruild bij de Mskro
Diese Bewertung wurde für TAT3217BK True wireless koptelefoons verfasst
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