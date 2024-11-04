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True Wireless Kopfhörer

TAT3508BK/00

3.2
| (12) Bewertungen

Erhältlich in

Schwarz
Schwarz
Weiß
Weiß
Ob Musik oder Anrufe – gleiten Sie durch den Tag
Nutzen Sie Ihren Kopfhörer jederzeit! Diese True Wireless Earbuds mit Noise Canceling klingen hervorragend und reduzieren Windgeräusche. Tauchen Sie ein in Ihre Musik, und genießen Sie klare Gespräche unterwegs. Stecken Sie die Ladetasche in Ihre Tasche, und schon sind Sie bereit für den Tag.
Alle Vorteile anzeigen

Ob Musik oder Anrufe – gleiten Sie durch den Tag

  • Natürlicher Klang

  • Noise Canceling

  • Klarere Gespräche unterwegs

  • Bluetooth LE Audio*

Hören Sie jederzeit Ihre Musik. Noise Canceling

Hören Sie jederzeit Ihre Musik. Noise Canceling

Das Noise Canceling unterdrückt externe Geräusche, einschließlich Wind, sodass Sie sich auf Ihre Musik oder Anrufe konzentrieren können. Lassen Sie die Einstellung automatisch, oder verwenden Sie die Philips Headphones App, um die Einstellungen anzupassen. Möchten Sie Ihre Umgebung mehr wahrnehmen? Tippen Sie auf einen Earbud, um den Awareness-Modus zu aktivieren.

Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme

Klarere Gespräche unterwegs. Kein Lärm, nur Ihre Stimme

Während Sie telefonieren, nimmt ein dediziertes Mikrofon den Ton Ihrer Stimme auf und ein KI-Algorithmus entfernt die Hintergrundgeräusche aus Ihrer Umgebung. Die Person, mit der Sie sprechen, hört nur Ihre Stimme, und nicht den Verkehr oder andere Gesprächsteile von Personen, die neben Ihnen stehen!

Bessere Konnektivität und Klang. Bluetooth der nächsten Generation*

Bessere Konnektivität und Klang. Bluetooth der nächsten Generation*

Diese Earbuds können mit Geräten verwendet werden, die Bluetooth LE Audio unterstützen, und mit dem LC3-Codec sorgen sie für eine stabilere Verbindung und einen deutlich besseren Klang. Der Klang wird nicht beeinträchtigt, wenn Sie Musik streamen oder Anrufe in belebten Bereichen annehmen, und es gibt keine virtuelle Verzögerung beim Ansehen von Filmen oder beim Gaming.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.2

von 5

12

Bewertungen

04/11/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Top Produkt

Ein gut Durchdachtes Produkt, gute Klang Qualität. Angenehme Tragekomfor

Vorteile

Tolles Tragegefühl

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT3508WT True Wireless Kopfhörer verfasst

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25/06/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr guter ton

Gutes kleines Döschen , lange Akkulaufzeit und guter klang .

Vorteile

Lange Akkudauer , guter klang

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT3508BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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20/06/2024

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Nahe bei Apple und Sony

Bei der Klangqualität muss man Abstriche machen im Vergleich zu den AirpodsPro 2 und WF-1000XM5, die aber auch viel teurer sind. Das Preis/Leistungs-Verhältnis ist aber genial. Zu kritisieren ist das kantige Design, das bei steifer Brise laute Windgeräusche erzeugt. Das haben Apple und Dony besser gelöst.

Vorteile

Preis-Leistung

Nachteile

Windgeräusche

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Diese Bewertung wurde für TAT3508WT True Wireless Kopfhörer verfasst

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