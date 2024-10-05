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True Wireless Kopfhörer

TAT8506BK/00

3.9
| (16) Bewertungen

1 Auszeichnung

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
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Diese True Wireless Earbuds, die so gut klingen wie sie aussehen, treffen immer den richtigen Ton. Noise Cancelling Pro filtert externe Geräusche, sodass Sie sich auf Podcasts und Playlists konzentrieren können. Bei einem Anruf im Freien werden Sie deutlich gehört, auch wenn es windig ist.
Alle Vorteile anzeigen

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  • Noise Cancelling Pro

  • Reduzierung von Windgeräuschen

  • Anspruchsvolles Design

  • Universelle Passform

Fokus, wo Sie ihn möchten. Noise Cancelling Pro

Fokus, wo Sie ihn möchten. Noise Cancelling Pro

Konzentrieren Sie sich auf das, was Sie hören möchten. Hybrid Noise Cancelling verwendet mehrere Mikrofone und eine erweiterte Audioverarbeitung, um externe Geräusche zu unterdrücken. Aktivieren Sie den Awareness-Modus, indem Sie einen Earbud berühren und reduzieren Sie Windgeräusche über die Philips Headphones App.

Detailreicher Sound. Satter Bass

Detailreicher Sound. Satter Bass

Ob Lieder oder Podcast – perfekt abgestimmte 13-mm-Treiber bieten satte Bässe und atemberaubende Klarheit. Der Ton wird angehalten, wenn Sie einen Earbud herausnehmen. Der optimale Codec für Ihr iOS- oder Android-Gerät wird automatisch ausgewählt. Genießen Sie erstklassigen Sound, egal, welchen Streaming-Dienst Sie nutzen.

Ausgezeichnetes, rundes Design. Perfekte, bequeme Passform

Ausgezeichnetes, rundes Design. Perfekte, bequeme Passform

Das runde Design dieser Earbuds ist ein echter Hingucker und Sie können sich für eine dunkle oder helle Farbe entscheiden, die zu Ihrem Look passt. Sechs verschiedene Größen der Silikon-Ohrstöpsel und ein zusätzliches Paar aus Comply-Schaumstoff sorgen für eine sichere, bequeme Passform.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Auszeichnungen

  • Award image AWARD-3112060

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

16

Bewertungen

3

05/10/2024

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Klarer natürlicher Klang, Multipoint-Bluetooth

Sowohl beim Musik hören vom Handy als auch Filme schauen von einer Apple TV Box gibt es vollen Klanggenuss. Immer automatisch mit dem richtigen Gerät verbunden.

Vorteile

voler natürlicher Klang, mehrere Gerät passend verbinden

Nachteile

Keine

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Diese Bewertung wurde für TAT8506WT True Wireless Kopfhörer verfasst

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13/01/2024

Deutschland

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Verifizierter Käufer

Die In Ear Kopfhörer haben ein super Sound

Sie sind mit verschiedenen Größen für die Ohr Aufsätze ausgestattet sodass jeder seine Größe wie er es benötigt benutzen kann. Der Sound ist fantastisch und mann kann sie ohne probleme über die nacht zum schlafen drinnen lassen. Das ladecase sieht sehr hochwertig aus.

Vorteile

Super Sound, sehr Bequem, und tolles ladecase

Nachteile

Relativ groß

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Diese Bewertung wurde für TAT8506BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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13/07/2022

Deutschland

Deutschland

Perfekter Sitz-Komfort, ausgezeichneter Klang

Es hat sich echt gelohnt ein paar Euros mehr aus zu geben. Die Philips klingen einfach wunderbar, sitzen sehr angenehm und mit der praktischen Ladeschale kann ich laaaaange damit Musik hören.

Vorteile

Ausgezeichneter Klang, Sitz-Komfort

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAT8506BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAT8506BK True Wireless Kopfhörer verfasst

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