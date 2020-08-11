32-mm-Treiber/geschlossen
On-Ear
Bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit
Faltsystem für kompakte Aufbewahrung
Sie erhalten 15 Stunden Betriebszeit und die 32-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kristallklaren Sound und kräftigen Bass. Eine vollständige Aufladung dauert zwischen zwei und drei Stunden.
Eine vollständige Aufladung dauert zwischen zwei und drei Stunden.
Die 32-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für klaren Sound und kraftvolle Bässe.
3.9
von 5
13
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
Kat86
11/08/2020
Deutschland
Super Teil
Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAUH202BK Kabellose Kopfhörer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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King of rating
25/11/2021
België
Philips Mitarbeiter(in)
Koptelefoon
[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid
Vorteile
Goeie geluid
Nachteile
Geen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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nibakou
28/10/2021
Ελλάδα
Teil der Aktion
Εξαιρετικό!!
Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή
Vorteile
Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.
Diese Bewertung wurde für TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά verfasst
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