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Kabellose Kopfhörer

TAUH202BK/00

3.9
| (13) Bewertungen | 89% empfehlen dieses Produkt.

Erhältlich in

Schwarz
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Weiß
Weiß
Sounds aufdrehen
Beeindruckende Playlists, die neuesten Podcasts. Diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer bieten kristallklaren Sound und kräftige Bässe. Der Bügel ist so leicht, dass Sie ihn kaum spüren, und die Kopfhörermuscheln lassen sich flach zusammenklappen. Sie erhalten 15 Stunden Wiedergabezeit. Viel für den Tag. Oder für die Nacht.
Alle Vorteile anzeigen

Sounds aufdrehen

  • 32-mm-Treiber/geschlossen

  • On-Ear

  • Bis zu 15 Stunden Wiedergabezeit

  • Faltsystem für kompakte Aufbewahrung

15 Stunden Wiedergabezeit. Viel für den Tag. Oder für die Nacht.

Sie erhalten 15 Stunden Betriebszeit und die 32-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für kristallklaren Sound und kräftigen Bass. Eine vollständige Aufladung dauert zwischen zwei und drei Stunden.

2 bis 3 Stunden Ladezeit.

Eine vollständige Aufladung dauert zwischen zwei und drei Stunden.

32-mm-Neodym-Akustiktreiber. Klarer Sound. Kraftvolle Bässe.

Die 32-mm-Neodym-Akustiktreiber sorgen für klaren Sound und kraftvolle Bässe.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.9

von 5

13

Bewertungen

89%

empfehlen dieses Produkt.

2

11/08/2020

Deutschland

Deutschland

Super Teil

Mein alter Kopfhörer hat den geist aufgegeben, deswegen entschied ich mich für diesen schlanken und tollen Bluetooth-Kopfhörer. Nutze bereits andere Produkte von Philips und bin begeistert. Top Preis und Leistung.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für TAUH202BK Kabellose Kopfhörer verfasst

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Diese Bewertung wurde für TAUH202BK Kabellose Kopfhörer verfasst

25/11/2021

België

België

Philips Mitarbeiter(in)

Koptelefoon

[Employee of philipsglobal] Het is zeer goed voor mensen met gevoelige oren en is heel licht heeft ook goeie geluid

Vorteile

Goeie geluid

Nachteile

Geen

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Diese Bewertung wurde für 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone verfasst

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Diese Bewertung wurde für 2000 series TAUH202BK Wireless Headphone verfasst

28/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό!!

Το χρησιμοποιώ για την τηλεκπαίδευση Και μουσική απο το κινητό - υπολογιστή

Vorteile

Καλός ήχος, καλή εμβέλεια και κρατάει αρκετά η μπαταρία.

Diese Bewertung wurde für TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά verfasst

Diese Bewertung wurde für TAUH202BK Ασύρματα ακουστικά verfasst

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