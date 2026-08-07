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i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro
399,99 €
Kartusche für Quick Clean Pod
35,29 €
399,99 €
399,99 €
Triple Action Lift & Cut-Technologie
NanoTech Dual Precision-Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Aktive Druck- und Bewegungssensoren
7 Jahre Garantie*****
Unser patentiertes Lift & Cut-Klingensystem hebt das Haar sanft an, bevor sie es bis zu -0,08mm unter Hautniveau schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit den ganzen Tag lang.
Die 360° rotierenden NanoTech Dual Precision Klingen erfassen 25 % mehr in verschiedene Richtungen wachsende Haare pro Bewegung* mit 8 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für präzise Effizienz selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
Der intelligente Sensor des Rasierers misst die Haardichte 500 Mal pro Sekunde und passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur, selbst bei einem dichten Bart.
Neu
Auszeichnungen
4.4
von 5
841
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Klaus 54
07/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Ein ausgezeichneter Rasierer
Diesen Rasierer kann man nur empfehlen. Das Ergebnis der Rasur ist wirklich erstaunlich und hervorragend, hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Zubehör - für alle Fälle. Funktioniert bestens.
Vorteile
sehr gründlich und sehr handlich
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-01
Kalle23
02/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierapperat
Vorteile
Tolle Rasur
Nachteile
Es gibt leider keinen Nasenhaartrimmer mehr im Zubehör
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-08-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-08-01
BruderArco
31/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Spitze
Dieser Rasierer ist der Beste den ich je gekauft habe. Er kostet zwar einiges aber er ist es wirklich wert. Ich kann ihn nur jedem mit empfindlicher Haut empfehlen.
Vorteile
Alles andere
Nachteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-31
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
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