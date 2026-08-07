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  • Den ganzen Tag glattrasiert, ultra sanft
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i9000 Prestige UltraElektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

XP9404/38

4.4
| (841) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.

3 Auszeichnungen

Den ganzen Tag glattrasiert, ultra sanft
Philips i9000 Prestige Ultra, unser innovativster Rasierer mit Triple Action Lift & Cut-Klingensystem, das Haare auf Wurzelebene schneidet, sodass deine Haut den ganzen Tag lang glatt bleibt, selbst an schwer erreichbaren Stellen. SkinIQ Pro bietet jetzt 5 Rasiermodi für ultimativen Hautkomfort.
Alle Vorteile anzeigen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Weltweit die führende Marke für Elektrorasierer1

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Dieses Produkt

i9000 Prestige Ultra Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

429,99 €

  • Kartusche für Quick Clean Pod

    35,29 €

429,99 €

429,99 €

mit SkinIQ Pro Technologie

Den ganzen Tag glattrasiert, ultra sanft

  • Triple Action Lift & Cut-Technologie

  • NanoTech Dual Precision-Klingen

  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf

  • Aktive Druck- und Bewegungssensoren

  • 7 Jahre Garantie*****

Auf Wurzelebene, hält den ganzen Tag lang

Auf Wurzelebene, hält den ganzen Tag lang

Unser patentiertes Lift & Cut-Klingensystem hebt das Haar sanft an, bevor sie es bis zu -0,08mm unter Hautniveau schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit den ganzen Tag lang.

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Effizient bei jedem Zug, selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart

Die 360° rotierenden NanoTech Dual Precision Klingen erfassen 25 % mehr in verschiedene Richtungen wachsende Haare pro Bewegung* mit 8 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für präzise Effizienz selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.

Passt sich deiner Bartdichte für eine mühelose Rasur an

Passt sich deiner Bartdichte für eine mühelose Rasur an

Der intelligente Sensor des Rasierers misst die Haardichte 500 Mal pro Sekunde und passt die Schneideleistung automatisch an und sorgt so für eine mühelose und sanfte Rasur, selbst bei einem dichten Bart.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image PBTAWARD139
  • Award image PBTAWARD148
  • Award image PBTAWARD144

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

841

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

07/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Ein ausgezeichneter Rasierer

Diesen Rasierer kann man nur empfehlen. Das Ergebnis der Rasur ist wirklich erstaunlich und hervorragend, hinzu kommt ein umfassendes Angebot an Zubehör - für alle Fälle. Funktioniert bestens.

Vorteile

sehr gründlich und sehr handlich

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-07-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-07-01

02/08/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Rasierapperat

Vorteile

Tolle Rasur

Nachteile

Es gibt leider keinen Nasenhaartrimmer mehr im Zubehör

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-08-01

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-08-01

31/07/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Spitze

Dieser Rasierer ist der Beste den ich je gekauft habe. Er kostet zwar einiges aber er ist es wirklich wert. Ich kann ihn nur jedem mit empfindlicher Haut empfehlen.

Vorteile

Alles andere

Nachteile

Preis

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-07-31

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst

Date of Use 2026-07-31

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Haftungsausschlüsse

  1. Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024. 

  1. Im Vergleich zu Philips 3000 Series

  2. Im Vergleich zum Vorgängermodell

  3. Im Vergleich zu einer Beschichtung ohne Perlen

  4. Im Vergleich zu Wasser in einer Kartusche

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