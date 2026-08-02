Dieses Produkt
i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro
399,99 €
Kartusche für Quick Clean Pod
35,29 €
399,99 €
399,99 €
Triple Action Lift & Cut-Technologie
NanoTech Dual Precision-Klingen
Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
Aktive Druck- und Bewegungssensoren
7 Jahre Garantie*****
Unser patentiertes Lift & Cut-Klingensystem hebt das Haar sanft an, bevor sie es bis zu -0,08mm unter Hautniveau schneiden, ohne dabei in die Haut selbst zu schneiden – für eine langanhaltende Gründlichkeit den ganzen Tag lang.
Die 360° rotierenden NanoTech Dual Precision Klingen erfassen 25 % mehr Haare, die in verschiedene Richtungen wachsen und pro Bewegung* mit bis zu 8 Millionen Schneidebewegungen pro Minute für präzise Effizienz selbst bei einem 1-, 3- oder 7-Tage-Bart.
Alle unsere i9000 Rasierer bestehen aus hochwertigen, langlebigen Komponenten und recycelbaren Verpackungen, während unsere Klingen in einer Fabrik hergestellt werden, die zu 100 % erneuerbare Energie verwendet.
Neu
Auszeichnungen
4.4
von 5
839
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Kalle23
02/08/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Rasierapperat
Vorteile
Tolle Rasur
Nachteile
Es gibt leider keinen Nasenhaartrimmer mehr im Zubehör
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-08-01
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-08-01
BruderArco
31/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Spitze
Dieser Rasierer ist der Beste den ich je gekauft habe. Er kostet zwar einiges aber er ist es wirklich wert. Ich kann ihn nur jedem mit empfindlicher Haut empfehlen.
Vorteile
Alles andere
Nachteile
Preis
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-31
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-31
TommiTulpe
31/07/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Das Produkt gibt eine gründliche und sanfte Rasur.
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-29
Diese Bewertung wurde für i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro verfasst
Date of Use 2026-07-29
Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.
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