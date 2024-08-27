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Wird Ihre Zahnbürste nicht aufgeladen, wenn sie an das Stromnetz angeschlossen ist? Ihre Steckdose funktioniert möglicherweise nicht. Versuchen Sie, die Zahnbürste an einer anderen Steckdose aufzuladen.
Prüfen Sie, ob das Netzteil oder Kabel beschädigt ist. Wenn Sie Schäden am Netzteil oder Kabel feststellen, verwenden Sie das Ladegerät nicht mehr. Kaufen Sie ein Ersatzprodukt in unserem Online-Shop.
Hinweis: Wenn Sie sich in China wohnen und Ihre Zahnbürste vor dem 1. September 2024 gekauft haben, rufen Sie 4008 800 008 an, um Unterstützung zu erhalten.
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