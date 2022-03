Erweiterter Zugang zu medizinischer Versorgung: Kommunikation in Echtzeit von überallher

Ob im Krankenhaus, in einer Klinik oder mobilen Ambulanz oder in der Praxis – mit Collaboration Live können Sie über das Ultraschallsystem sofort und sicher mit Ihrem Team und Ihren Patienten kommunizieren, egal wo Sie sich gerade befinden. In einer Studie mit 30 Patienten gaben 100 % der Patienten an, dass sie durch die Telemedizin mit Collaboration Live einen besseren Zugang zu medizinischer Versorgung hatten.²