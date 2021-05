Mehr als nur laut



Der Anstieg der ausgegebenen Alarme stellt für alle Mitarbeiter, die für die Sicherheit des Patienten verantwortlich sind, eine zunehmende Belastung dar. Eine übermäßig hohe Anzahl an Alarmen in intensivmedizinischen Bereichen, insbesondere klinisch nicht relevante Alarme, können beim medizinischen Personal eine Desensibilisierung, die sogenannte Alarmmüdigkeit, zur Folge haben.



Alarmmüdigkeit kann dazu führen, dass Alarme aus Reflex ausgeschaltet, Überwachungsprotokolle missachtet und klinisch relevante Alarme übersehen werden. Das Pflegepersonal wird zusätzlich belastet und in der Versorgung der Patienten eingeschränkt.