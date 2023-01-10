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Kann ich meinen Philips OneBlade verwenden, wenn er an eine Steckdose angeschlossen ist?

Aus Sicherheitsgründen kann der OneBlade nur im kabellosen Akkubetrieb verwendet werden. Das liegt daran, dass der OneBlade sowohl für die Nass- als auch die Trockenrasur verwendet werden kann. Die Verwendung des OneBlade in der Nähe von Wasser bei angeschlossenem Kabel kann sehr gefährlich sein. Um Risiken zu vermeiden, funktioniert das Gerät nicht, während es an eine Steckdose angeschlossen ist.

Bitte beachten Sie, dass der Philips HQ87-Adapter für OneBlade spritzwasserfest ist. Das bedeutet, dass das Gerät Spritzwasser ausgesetzt werden kann. Es darf jedoch nicht für längere Zeit direktem Kontakt mit Wasser ausgesetzt werden.  Achten Sie daher beim Aufladen des OneBlade darauf, dass das Gerät und der Adapter nicht in Berührung mit Wasser oder nassen Oberflächen kommen.
 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP1924/24 , QP6652/35 , QP2834/23 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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