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Wann sollte ich die Klinge meines Philips OneBlade austauschen?

Überprüfen Sie die Verschleißanzeige auf Ihrem OneBlade, um festzustellen, wann die Klinge ausgetauscht werden muss. Wenn das Austauschsymbol deutlich sichtbar ist, ist es an der Zeit, die Klinge zu wechseln. Jede Klinge sollte im Durchschnitt etwa vier Monate halten. Dies kann sich jedoch je nach Routine unterscheiden.

Alternativ können Sie den Zustand Ihrer Klinge auch in der Philips OneBlade App verfolgen.

Tipp: OneBlade Intimate Klingen können von der nachstehenden Anleitung abweichen, da der Hautschutz möglicherweise verhindert, dass das Austauschsymbol sichtbar wird. Jede Klinge hat eine Lebensdauer von ca. vier Monaten. Dies unterscheidet sich jedoch je nach Ihrer Routine, und Sie sollten die Klinge ersetzen, wenn Sie während dieser Zeit einen Leistungsabfall feststellen. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP1924/24 , QP1924/20 , QP6652/35 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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