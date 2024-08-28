ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Support-Homepage

Philips Support

Welcher Bürstenkopf passt zu meiner Sonicare Zahnbürste?

Es gibt drei verschiedene Arten von Sonicare Bürstenköpfen. Der Bürstenkopf, der auf Ihre Zahnbürste passt, hängt vom Modell ab, das Sie besitzen.  

  • Der aufsteckbare Bürstenkopf ist der Standard-Bürstenkopf und passt auf die meisten unserer aufladbaren Sonicare Zahnbürsten. 

  • Unsere älteren Essence-Modelle verfügen über einen größeren Bürstenkopf zum Anschrauben.
     

  • Die Philips One und Philips One for Kids Bürstenköpfe sind nur mit Philips One und Philips One for Kids kompatibel. 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX8514/12, HX8514/11, HX8410/12. Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage