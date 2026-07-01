Warum erfordert die Philips Sonicare App Berechtigungen
Die Philips Sonicare App bittet um Zugriff auf Funktionen Ihres Mobilgeräts, wie z. B. Standortberechtigung oder Zugriff auf Kontakte. Finden Sie heraus, warum.
Die Philips Sonicare App bittet möglicherweise um Zugriff auf folgende Funktionen:
Standortdienste
Identität
Kalender
Kontakte
Telefonfunktion
Mikrofon
Beim Erteilen der Berechtigung für Standortdienste empfängt die Philips Sonicare App automatisch Zahnputzinformationen. Der Standortdienst muss bei der Philips Sonicare App nicht zwingend aktiviert sein. Allerdings werden Ihre Standortdaten dazu verwendet, um einen Händler in Ihrer Nähe zu finden oder Sie zu den Kontaktdaten des Kundendienstes für Ihr Land weiterzuleiten.
Mit dieser Funktion können Sie Ihr Google+- oder Facebook-Konto für einen einfachen Zugriff verwenden.
Mit dieser Berechtigung können Sie einen Kalendertermin für Zahnarztbesuche erstellen. Diese Informationen werden vertraulich behandelt und nur zur Erstellung Ihrer Termine verwendet.
Über Kontakte können Sie Ihre Fortschritte beim Zähneputzen mit Ihrem Zahnarzt teilen. Diese Informationen werden vertraulich behandelt und nur zum Herstellen des Kontakts mit Ihrem Zahnarzt verwendet.
Telefon-Zugriffsberechtigungen sind erforderlich, um den Philips Kundendienst direkt anzurufen.
Mikrofon-Berechtigungen sind zur Audiowiedergabe über die App erforderlich. Außerdem ermöglicht der Mikrofonzugriff das Verwenden von virtuellen Assistenten wie Siri oder Google Assistant, um die App zu öffnen. Die Philips Sonicare App wird nie Mikrofon-Aufnahmen machen.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›