ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Support-Homepage

Philips Support

Warum erfordert die Philips Sonicare App Berechtigungen

Die Philips Sonicare App bittet um Zugriff auf Funktionen Ihres Mobilgeräts, wie z. B. Standortberechtigung oder Zugriff auf Kontakte. Finden Sie heraus, warum.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX7420/08 , HX7423/09 , HX7423/08 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage