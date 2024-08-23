Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können. Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger werden mit einer zweijährigen Garantie geliefert.
Ihre Sonicare Zahnbürste misst den Druck, den Sie beim Putzen ausüben, um Ihr Zahnfleisch und Ihre Zähne zu schützen. Wenn Sie zu viel Druck ausüben, ändert das Handstück die Vibration. Sie können diese Funktion aktivieren oder deaktivieren, indem Sie die nachstehenden Anweisungen befolgen.
- Stellen Sie die Zahnbürste auf das Ladegerät.
- Halten Sie die Programm/-Intensitätstaste gedrückt und drücken Sie einmal die Ein-/Austaste, während sich das Handstück auf dem Ladegerät befindet. Das Handstück gibt zur Bestätigung zwei Signaltöne ab, wenn die Funktion aktiviert ist.
- Deaktivieren Sie den Drucksensor, indem Sie die Modus-/Intensitätstaste gedrückt halten und zweimal die Ein-/Austaste drücken, während sich das Handstück im Ladegerät befindet. Das Handstück piept einmal zur Bestätigung, dass die Funktion deaktiviert ist.