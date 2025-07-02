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Wie verwende ich meinen OneBlade am Körper?

Mit dem Philips OneBlade können Sie Körperhaare trimmen, rasieren und stylen, auch im Intimbereich. Zum Rasieren größerer Körperbereiche, wie z. B. Beine, Arme oder Oberkörper, können Sie die normale OneBlade Klinge mit allen Aufsätzen verwenden. Verwenden Sie zum Trimmen und Rasieren empfindlicher Bereiche wie der Leistengegend oder der Achselhöhlen die unten aufgeführten Aufsätze.

Tipp: Sie können ein OneBlade Körperset in unserem Online-Shop erwerben. Das Körperset ist mit allen OneBlade Modellen kompatibel, inklusive OneBlade Pro.

Hinweis: Philips OneBlade wurde zum Trimmen und Rasieren von Haaren im Gesicht und am Körper entwickelt. Er ist nicht zum Trimmen oder Rasieren der Kopfhaare vorgesehen. Weitere Informationen zu geeigneten Produkten zum Schneiden und Rasieren der Kopfhaare finden Sie im Philips Sortiment für Haarschneider und Groomern.
 

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP1924/20 , QP6652/35 , QP1924/30 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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