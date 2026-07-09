Wie befestige ich Aufsätze an meinem Philips OneBlade?

OneBlade Intimate Klingen verfügen über einen angebrachten Hautschutz, damit Sie sogar empfindliche Bereiche mit mehr Schutz vor Schnittverletzungen rasieren können. Außerdem ist ein Kammaufsatz/Hautschutzaufsatz für OneBlade Intimate erhältlich, mit dem Sie Körperbehaarung schnell und bequem trimmen können.



Das folgenden Video zeigt, wie Sie die OneBlade Intimate Klinge und den Kammaufsatz anbringen.

Kompatibilität: OneBlade Intimate Klingen sind mit allen OneBlade Modellen kompatibel. Der im Video unten gezeigte Kammaufsatz passt genau auf den Hautschutz und ist daher nur mit OneBlade Intim-Klingen kompatibel.