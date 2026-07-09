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Mein Haar hat sich im Philips Haartrockner verfangen

Wenn sich Ihr Haar im Philips Haartrockner verfangen hat oder hineingezogen wurde, befolgen Sie die nachstehenden Tipps, um dieses Problem zu lösen.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: BHD512/00 , BHD720/13 , BHD510/00 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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