Philips Support Wie verbinde ich meinen Philips OneBlade mit der OneBlade App?

Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nur für Benutzer des Philips OneBlade 360 mit Konnektivität relevant. Um herauszufinden, ob dies auf Ihr Modell zutrifft, schauen Sie bitte nach dem Bluetooth®-Logo auf der Verpackung oder im Benutzerhandbuch. Wenn Ihr OneBlade Modell nicht über die Konnektivität verfügt, können Sie diese dennoch zu Ihrem Philips OneBlade App-Profil hinzufügen, um Funktionen wie die Verfolgung des Klingenstatus freizuschalten.



Benutzer von Bluetooth-fähigen OneBlade Modellen können sich mit der Philips OneBlade App verbinden, um zusätzliche Funktionen, Tipps, Tricks und andere nützliche Informationen zu erhalten.



Laden Sie die Philips OneBlade App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem iOS- oder Android-Mobilgerät, um loszulegen. Details zur App finden Sie auf der Verpackung des OneBlade (halten Sie Ausschau nach den Logos des App Stores und des Google Play Stores!) Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät aktiviert ist und öffnen Sie dann die App. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um den OneBlade zu verbinden. Der Leuchtring am Handstück blinkt blau, während die Verbindung hergestellt wird. Wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt, leuchtet der Leuchtring durchgehend blau.