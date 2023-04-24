ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Support-Homepage

Philips Support

Wie kann ich mein OneBlade Club-Abonnement verwalten?

Klicken Sie unten auf Ihr Wohnsitzland, um Ihr OneBlade Club-Abonnement zu verwalten:

Österreich
Belgien
Tschechische Republik
Frankreich
Deutschland
Italien
Niederlande
Portugal
Rumänien
Spanien
Schweden
Vereinigtes Königreich
USA

Sie können Ihre nächste Klingenlieferung pausieren oder das Versanddatum Ihrer nächsten Lieferung über den Link oben ändern. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von Google Chrome, wenn Sie zu den oben genannten Webseiten navigieren.

Bitte beachten Sie: Die Zahlungen für Ihr OneBlade 360 Handstück werden auch dann fortgesetzt, wenn das Klingen-Abonnement pausiert wurde. Dies gilt nicht für Kunden in der Tschechischen Republik und Polen, wo nur ein Ersatzklingen-Abonnement verfügbar ist.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: QP2734/20 , QP4530/30 .

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter

Suchen Sie nach etwas anderem?

Entdecken Sie alle Optionen für den Philips Support

Support-Homepage