Später bezahlen mit Klarna
10 € für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40€
30 Tage Rückgaberecht
2 Jahre Garantie
Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.
Gesichtsrasierer
Alle Serien
Bei Philips auf Lager (80)
Bei Philips auf Lager
Im Angebot (2)
Unterkategorie
Rasiererserien (78)
Rasierer für unterwegs (2)
Nachhaltigkeit
Refurbished Produkte (34)
Preis
0.00 €
Bewertung
Sustainability
Refurbished products (34)
Reichweite
500 Series (1)
5000 Series (8)
5000X Series (1)
700 Series (1)
7000 Series (1)
i9000 Prestige Ultra (1)
i9000 Prestige (1)
Trocken- Nassrasur
Nass- oder Trockenrasur (15)
Benutzerfreundlichkeit
5 Min. Schnellladung (2)
Vollständig abwaschbar (15)
-30 % mit SHAVE30
Philips Shaver series 7000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Geld-zurück-Garantie
Philips i9000 Prestige UltraElektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro
Philips i9000 PrestigeElektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Shaver 3000X SeriesElektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Shaver Series 5000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips Rasierer Serie 5000XElektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips i9000Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ
Philips Philips Shaver 700 SeriesKompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden! Was bedeutet das?