Gesichtsrasierer

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Philips Shaver series 7000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S7887/58
  • Nano SkinGlide Beschichtung
  • SteelPrecision Klingen
  • Motion Control Sensor
  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe
  • Bis zu 5 Jahre Garantie*****
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Philips i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

XP9404/46
  • Triple Action Lift & Cut-Technologie
  • NanoTech Dual Precision-Klingen
  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
  • Druck- und Bewegungssensoren
  • 7 Jahre Garantie*****
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Philips i9000 Prestige
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

XP9201/33
  • Triple Action Lift & Cut-Technologie
  • Dual SteelPrecision Klingen
  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
  • Drucksenoren
  • 5 Jahre Garantie****
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Philips i9000 Prestige Ultra
Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

XP9402/31
  • Triple Action Lift & Cut-Technologie
  • NanoTech Dual Precision-Klingen
  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
  • Aktive Druck- und Bewegungssensoren
  • 7 Jahre Garantie*****
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  • Philips Shaver 3000X Series
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Philips Shaver 3000X Series
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

X3002/00
  • PowerCut-Schersystem
  • Nass- und Trockenrasur
  • Rostfreies Rasiersystem
  • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
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  • Philips Shaver Series 5000
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Philips Shaver Series 5000
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S5887/50
  • SteelPrecision Klingen
  • Power Adapt Sensor
  • Flexible 360-Grad-Scherköpfe
  • Integrierter Präzisionstrimmer
  • Bis zu 5 Jahre Garantie**
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  • Philips Rasierer Serie 5000X
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Philips Rasierer Serie 5000X
Elektrischer Nass- und Trockenrasierer

X5006/00
  • SkinGlide Hautkomfort-Beschichtung
  • Flexible 360°-Scherköpfe
  • Rostfreies Rasiersystem
  • PowerCut-Schersystem
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Elektrischer Nass- & Trockenrasierer mit SkinIQ Pro

XP9405/11
  • Triple Action Lift & Cut-Technologie
  • NanoTech Dual Precision-Klingen
  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
  • Aktive Druck- und Bewegungssensoren
  • 7 Jahre Garantie****
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Elektrischer Nass- und Trockenrasierer mit SkinIQ

XP9204/30
  • Triple Action Lift & Cut-Technologie
  • Dual SteelPrecision Klingen
  • Flexibler 360°-Präzisionsscherkopf
  • Drucksensoren
  • 5 Jahre Garantie****
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  • Philips Philips Shaver 700 Series
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Philips Philips Shaver 700 Series
Kompakter, elektrischer Nass- und Trockenrasierer

S791/06
  • Lift & Cut-Technologie
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  • 4-dimensional bewegliche Flex-Scherköpfe
  • Leistungsstarker Magnetmotor
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