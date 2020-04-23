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Eingestellt

5300 seriesUltraflacher Full HD LED TV

22PFS5303/12

3.6

| (65) Bewertungen

Ultraflacher Full HD LED TV

Mit dem Philips 5300 erleben Sie erstklassige Bilder auch auf einem kleinen Bildschirm. Dank der benutzerfreundlichen Fernbedienung und dem kompakten Design ist er die perfekte Wahl für Küche, Schlafzimmer und Büro.

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TV brand claim gold

99,91 % der Menschen, die Ambilight TV ausprobieren, möchten ihn nie wieder zurückgeben.1

mit Pixel Plus HD

Ultraflacher Full HD LED TV

  • 55 cm (22")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Kompakter tragbarer Fernseher: immer da, wo der Spaß ist

Elegant, kompakt, leicht und tragbar. Mit Ihrem kleinen Fernseher sehen Sie Ihre Lieblingsprogramme wo auch immer Sie sich befinden – sei es in der Küche oder beim Camping mit Ihrer Familie. Dieser tragbare Fernseher hält Sie stets über die neuesten Nachrichten und Sportergebnisse informiert und ist überall dort einsetzbar, wo der Spaß am größten ist!

Pixel Plus HD für wunderschöne Bilder, die Sie lieben werden

Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen Kontrasten. Egal ob Sie Online-Inhalte streamen oder eine Disc ansehen, Sie erhalten immer schärfere Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

Zwei HDMI-Eingänge und EasyLink für integrierte Konnektivität

Vermeiden Sie Kabelsalat mit einem einzelnen HDMI-Kabel zur Übertragung von Audio- und Videosignalen von Ihren Geräten auf Ihren Fernseher. HDMI verwendet unkomprimierte Signale für eine optimale Qualität von der Quelle bis zum Bildschirm. In Kombination mit Philips EasyLink benötigen Sie nur noch eine Fernbedienung für Fernseher, DVD-, Blu-ray-Player, Set-Top-Box oder Home Entertainment-System.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

65

Bewertungen

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Gutes Preisleistungsverhältnis

Es ist der zweite Fernseher dieser Art der angeschafft wurde. Weil der erste Apparat sehr gut ist , wurde für die Werkstatt ebensolches Gerät angeschaft.

Vorteile

Einfach zu „installieren „.

Nachteile

Fester Standfuß, Montage an der hohen Wand nur mit Halterung. Regal geht nicht.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5300 series 22PFS5303 Ultraflacher Full HD LED TV verfasst

Datum der Benutzung 2019-03-23

12/10/2018

Deutschland

Deutschland

Optimales Zweitgerät

Endlich ein fast gelungenes Produkt! Bis auf diese Fernbedienung Grrrr... Warum diese winzigen Programmtasten??? Und den Videotext ganz nach unten gesetzt. Erklärt es mir... Tasten für vor und zurück und Aufnahme, Play, Stopp, und Pause braucht bei dieser größe kein Mensch!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

13/08/2018

Deutschland

Deutschland

schicker kleiner fernseher

super scharfes bild, gute menüführung beim einrichten, leicht, schmal und gutes desing

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 5300 series 24PFS5303 Ultraflacher Full-HD-LED-Fernseher verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Basierend auf den Ergebnissen des Ambilight-Testprogramms in Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Österreich und Frankreich im Zeitraum vom 24. Februar 2023 bis zum 28. Februar 2025. In diesem Zeitraum entschieden sich 99,91 % der Teilnehmenden dafür, ihren Ambilight TV zu behalten – trotz einer Rückgaberegelung mit vollständiger Rückerstattung ohne Angabe von Gründen. 

  1. EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter anhängig.

  2. Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

  3. Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

  4. (Philips) nur mit spezifischem Philips Player kompatibel.

  5. Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.