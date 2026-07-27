AC2221/13
Reinigt Räume mit bis zu 109 m²
Unser leisester Luftreiniger
Filterlebensdauer von 3 Jahren
420 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)
HEPA- und Aktivkohlefilter
Mit einer leistungsstarken Filterung von 420 m³/h (CADR) (1) kann er Räume bis zu 109 m² einfach reinigen und einen Raum mit 20 m² in weniger als 7 Minuten (2) reinigen.
Erlebe unseren leisesten Luftreiniger mit SilentWings-Technologie. Inspiriert durch den leisen Flug von Eulen sorgt unser Lüfterflügel-Design für eine Reinigung von bis zu 13 dB(A).
Die 3-schichtige Filterung mit Vor-, HEPA NanoProtect- und Aktivkohlefilter erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (4) – kleiner als das kleinste bekannte Virus!
Bewertungen
(1) CADR getestet von einem zertifizierten, unabhängigen Labor gemäß GB/T18801-2022
(2) Berechnet nach Standard NRCC-54013
(3) Schalldruck, IEC 60704, bei 1,5 m.
(4) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut
(5) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
(6) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet mit Hausstaubmilben, Birkenpollen und Katzenallergenen gemäß SOP 350.003 des österreichischen Forschungsinstituts für Chemie und Technik
(7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, geschrieben von J. Bousquet und etwa 50 anderen KOLs, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160
(8) Mikrobenreduktionstest durch externes Labor mit Influenza (H1N1) in einer 30 m³ großen Testkammer, Turbomodus für 1 Std.
(9) Getestet gemäß GB 21551.3-2010 mit S. albus, 30-m³-Kammer, Turbomodus für 1 Std., unabhängiges Testlabor
(10) Externer GMT-Labortest nach GB/T 18801-2022 mit TVOC, Toluol und NO₂: 30 m³ Raum, Turbomodus für 1 Std.