Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
FY2200/30
Originalfilter für Luftreiniger PureProtect 2200
Originalersatzfilter für deinen Luftreiniger: 3-in-1, bestehend aus HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Hautschuppen von Haustieren und Viren.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
HEPA NanoProtect-Filter
Gesamtzeit
recurring payment
Ersatzfilter für Philips PureProtect Quiet 2200 Series Luftreiniger: AC2210, AC2220, AC2221. Dein Luftreinigermodell ist auf der Unterseite des Geräts angegeben.
Originalfilter gewährleisten eine optimale Leistung für bis zu 3 Jahre (2) und reduzieren Aufwand und Kosten. Der Luftreiniger berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.
Unser faltbares Filterdesign spart Verpackung und verbraucht 35 % weniger Kunststoff, wodurch unsere CO2-Bilanz verringert wird.
Der Originalfilter von Philips wurde speziell für dein Gerät entwickelt. Für optimale Leistung solltest du immer einen Philips Originalfilter verwenden.
Die 3-Schichten-Filterung aus Vorfilter, HEPA NanoProtect und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1) – zum Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen, Bakterien und Gerüchen.
Die Anzeige auf dem Display deines Philips Geräts informiert dich, wenn du den Filter austauschen musst. Die Wartung ist mühelos und nimmt weniger als eine Minute in Anspruch.
Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.
Allgemeine Daten
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Ersatzfilter
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.