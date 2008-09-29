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AJL308/12
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Einige Bilder können nicht auf meiner Philips Radio Uhr angezeigt werden
Mein Philips Radio reagiert nicht wenn ich Tasten drücke.
Warum ist die Ladezeit beim Anzeigen von Bildern am Philips Gerät so lang?
Warum schaltet sich mein Philips Gerät automatisch ab?
Nebengeräusche wenn ich Radio auf der Philips Radio Uhr höre
Uhrzeit- und Weckeinstellungen gehen verloren, wenn ich das Philips Gerät ausschalte.
Hochfrequentes Geräusch von der Philips Radio Uhr zu hören
Warum werden einige meiner Musiktitel von der Philips Radio Uhr übersprungen?
Mein Philips Radiowecker klingelt nicht zur eingestellten Zeit
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts