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  • Sanfte Rasur für glatte Haut
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Lady Shaver Series 6000Kabellos für die Nass- und Trockenrasur

BRL146/00

4.4
| (866) Bewertungen | 92% empfehlen dieses Produkt.
Sanfte Rasur für glatte Haut
Erleben Sie eine glatte Rasur am ganzen Körper. Der praktische und einfach anzuwendende Philips Lady Shaver der 6000er Serie eignet sich für empfindliche Bereiche und ermöglicht eine mühelose Rasur bei gleichzeitiger Pflege der Haut.
Alle Vorteile anzeigen

Sanfte Rasur für glatte Haut

  • Federnde Scherfolie

  • Ladung in 10 Stunden

  • 7 Zubehörteile zusätzlich

Eine glatte und sanfte Rasur

Eine glatte und sanfte Rasur

Der Philips Lady Shaver der Serie 6000 wurde für eine sanfte und angenehme Rasur verschiedener Körperbereiche entwickelt.* 80% der Kundinnen bestätigen, dass es nicht zu Rasurbrand und Rötungen kommt.** Für glatte Haut ohne Hautirritationen

Abgerundete Trimmaufsätze für eine hautfreundliche Rasur

Abgerundete Trimmaufsätze für eine hautfreundliche Rasur

Abgerundete Trimmaufsätze vor und Hinter der Scherfolie lassen den Rasierer sanft über Ihre Haut gleiten. 78% der Kundinnen bestätigen, dass die abgerundeten Trimmaufsätze Kratzer vermeiden.***

Einzelne federnde Scherfolie für eine gleichmäßige Rasur

Einzelne federnde Scherfolie für eine gleichmäßige Rasur

Die federnde Scherfolie gleitet natürlich über Ihre Kurven und Konturen und sorgt stets für einen engen Hautkontakt für eine noch gründlichere Rasur.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

Finden Sie das passende Ersatzteil und Zubehör für Ihr Produkt

Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.4

von 5

866

Bewertungen

92%

empfehlen dieses Produkt.

05/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Einfach zu bedienen

Handlich, flexibel, Gesichtsenthaarung extra, einfach super

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Date of Use 2026-06-03

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL159/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

Date of Use 2026-06-03

21/02/2026

Deutschland

Deutschland

Angenehm, schnell und hautschonend

Ich bin mit dem Philips Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 sehr zufrieden. Der Rasierer kommt mit meiner besonders empfindlichen Haut super gut zurecht - die Ergebnisse können sich sehen lassen. Egal ob er zur Nass- oder Trockenrasur verwendet wird, er arbeitet stets Gründlich. Ich kann diesen Rasierer sehr empfehlen wenn Wert auf eine angenehme, schnelle und hautschonende Rasur gelegt wird.

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

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05/02/2026

Deutschland

Deutschland

Shaver

Ich bin wirklich positiv überrascht vom Philips Lady Shaver Series 8000. Er liegt gut in der Hand, rasiert sanft und gründlich und eignet sich sowohl für die Trocken- als auch für die Nassrasur. Besonders praktisch finde ich den kabellosen Betrieb und dass er auch unter der Dusche problemlos funktioniert. Die Haut fühlt sich nach der Rasur glatt an, ohne Rötungen oder Reizungen. Insgesamt ein hochwertiges Gerät, das ich gerne weiterempfehle.

Diese Bewertung wurde für Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Kabelloser Rasierer, nass und trocken verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. 74%, HUT Deutschland N = 49, 2021

  2. HUT Deutschland N = 49, 2021

  3. Im Vergleich mit dem aktuellen Damenrasierer, HUT Deutschland N = 49, 2021